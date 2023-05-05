حكام مباراتي اليوم في دوري يلو

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي اليوم ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

مباراة الأخدود والحزم

ومن المقرر أن يلعب الأخدود والحزم عند الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من دوري يلو.

ويدير شكري الحنفوش مباراة الأخدود والحزم اليوم، ويساعده أحمد ودعاني وحمد بن حركان، وسيكون حسين أبو شاهين حكمًا رابعًا، عبدالصمد بكري حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عبدالله آل مداد.

مواجهة الفيصلي ضد نجران

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي ضد نجران عند الساعة 7:05 مساء اليوم، في المواجهة المؤجلة من الجولة الـ27 من دوري يلو، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ويتولى خالد الطريس مسؤولية إدارة مباراة الفيصلي ضد نجران، ويساعده كل من؛ عبدالعزيز عسيري وأحمد الزهراني، الحكم الرابع فهد الزهراني، وسيكون خالد الأحمري حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سامر سعد.

ترتيب دوري يلو

وجاء جدول ترتيب دوري يلو قبل مباراتي اليوم، كالتالي؛ الأهلي في الصدارة برصيد 65 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الأخدود، ثم الرياض بـ56 نقطة، الحزم 55 نقطة، يليه الفيصلي برصيد 50 نقطة، ثم العربي بـ43 نقطة.

وحل الخلود سابعًا بـ40 نقطة، يليه أُحد برصيد 39 نقطة، وبفارق نقطة عن الجبلين، ثم العروبة بـ37 نقطة، هجر والعين برصيد 36 نقطة، ثم القادسية بـ34 نقطة، يليه جدة والقيصومة بـ33 نقطة، يليه نجران بـ29 نقطة، ثم الساحل 26 نقطة والشعلة 16 نقطة.