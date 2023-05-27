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حكام مباريات الجولة الـ29 بدوري روشن السعودي

السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٧ مساءً
حكام مباريات الجولة الـ29 بدوري روشن السعودي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي.

حكام مباريات دوري روشن

ويدير فيصل البلوي مباراة الباطن ضد العدالة في دوري روشن السعودي، ويساعده فهد العمري وعيسى الخيبري، الحكم الرابع سلطان العكيري، حكم الفيديو ماجد الشمراني ويساعده بدر الشمراني.

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الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub

ويقود عبدالله الحربي لقاء الاتفاق والنصر، ويساعده إبراهيم الدخيل وعلي العلي، الحكم الرابع تركي هشلان، حكم الفيديو سامي الجريس، ويعاونه سعيد آل مهدي، ويدير محمد السماعيل مباراة أبها والهلال، ويساعده محمد العبكري وعماد عسكر، الحكم الرابع عبدالله زربان، حكم الفيديو محمد الحربي، ويعاونه محمد الوحيمر.

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النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

ويتولى فريح الجلعود إدارة مباراة الفتح وضمك بدوري روشن، ويساعده عمر الجمل وأحمد العتيق، الحكم الرابع محمد أبوشقرة، حكم الفيديو تركي الخضر، ويساعده محمد المطرودي، ويدير عبدالله الخربوش لقاء الرائد والخليج، ويعاونه محمد الحنفوش ومحمد وزي، الحكم الرابع عبدالصمد بكري، حكم الفيديو محمد البريدي، ويساعده عبدالعزيز البريه.

الرائد
لاعبو الرائد – المصدر @alraedclub

ومن المقرر أن يدير شكري الحنفوش مباراة الطائي والوحدة، ويساعده سعد السبيعي وحسن آل سلام، الحكم الرابع خالد الأحمري، حكم الفيديو أحمد الرميخاني ويعاونه محمد العرمطي، ويقود سلطان الحربي لقاء الشباب والتعاون، ويساعده سعد الشبرمي ومفرح آل حسن، الحكم الرابع محمد الدقاش، حكم الفيديو رائد الزهراني، ويساعده بليغ آل رمضان.

نادي الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

برتغالي لمباراة الفيحاء والاتحاد

ويدير طاقم تحكيم برتغالي بقيادة فابيو فيريسمو مباراة الفيحاء والاتحاد بدوري روشن السعودي، ويساعده باولو سواريز وتياغو كوستا، عبدالرحمن السلطان حكمًا رابعًا، وسيكون أندري ناركيسو حكمًا لتقنية الفيديو، ويعاونه محمد الشهري.

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