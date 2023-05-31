حكام مباريات الجولة الـ30 من دوري روشن

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في الجولة الـ30 والأخيرة من دوري روشن السعودي.

حكام لقاءات اليوم

ويدير تركي هشلان مباراة التعاون ضد الباطن في دوري روشن السعودي، ويساعده هشام الرفاعي ومحمد الوحيمر، الحكم الرابع عبدالصمد بكري، حكم الفيديو ممدوح آل شهدان ويساعده محمد الحنفوش.

ويقود عبدالله الحربي لقاء الوحدة والفيحاء، ويساعده محمد العبكري وسعد السبيعي، الحكم الرابع محمد السماعيل، حكم الفيديو ماجد الشمراني، ويعاونه عادل شراحيلي، ويدير خالد الطريس، لقاء العدالة والاتفاق، ويساعده عمر الجمل وفيصل القحطاني، الحكم الرابع فريح الجلعود، حكم الفيديو عبدالله الخربوش، ويعاونه ومفرح آل حسن.

ويتولى سامي الجريس إدارة مباراة الخليج وأبها بدوري روشن، ويساعده عبدالرحيم الشمري وإبراهيم الدخيل، الحكم الرابع محمد أبوشقرة، حكم الفيديو تركي الخضير، ويساعده أحمد العتيق، ويدير محمد الحربي لقاء ضمك والشباب، ويعاونه بليغ آل رمضان ومحمد المرودي، الحكم الرابع عبدالرحمن السلطان، حكم الفيديو محمد البريدي، ويساعده حسن آل سلام.

ومن المقرر أن يدير عبدالله الشهري مباراة الاتحاد والطائي، ويساعده محمد الشهري وسعد الشبرمي، الحكم الرابع أحمد الرميخاني، حكم الفيديو سلطان الحربي ويعاونه عيسى الخيبري، ويقود رائد الزهراني لقاء الهلال والرائد، ويساعده سعيد آل مهدي وسامي العرفج، الحكم الرابع محمد الدقاش، حكم الفيديو فيصل البلوي، ويساعده محمد وزي.

ويدير طاقم تحكيم برتغالي بقيادة أرتور دياز مباراة النصر والفتح بدوري روشن السعودي، ويساعده باولو سواريز وبيدرو ريبيرو، خالد الأحمري حكمًا رابعًا، وسيكون هيلدر مالهيرو حكمًا لتقنية الفيديو، ويعاونه فهد العمري.

الاتحاد بطلًا لدوري روشن

وقبل مباريات الجولة الأخيرة اليوم، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في التتويج بلقب دوري روشن السعودي هذا الموسم، ليضمن المشاركة رسميًا في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية نهاية العام.