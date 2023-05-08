حكام مباريات اليوم بـ دوري روشن السعودي

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في افتتاح منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.

حكام مواجهات اليوم

ويتولى سلطان الحربي مسؤولية إدارة مباراة العدالة والوحدة في دوري روشن السعودي، ويساعده فهد العمري وعماد عسكر، والحكم الرابع فريح الجلعود، وعبدالله الشهري حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سعد الشبرمي.

ومن المقرر أن يقود ماجد الشمراني، مباراة النصر ضد الخليج، ويساعده هشام الرفاعي ومحمد العرمطي، محمد البريدي حكمًا رابعًا، أحمد الرميخاني حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عبدالعزيز البريه.

ويدير المونتينيغري نيكولا دابانوفيتش، مباراة الاتحاد ضد أبها، ويساعده فلادان تودوروفيتش وسردان يوفانوفيتش، وشكري الحنفوش الحكم الرابع، والبرتغالي فابيو ميلو حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده محمد الشهري.

ترتيب دوري روشن السعودي

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ59 نقطة، ثم النصر برصيد 56 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الشباب، ثم الهلال بـ49 نقطة، يليه التعاون بـ40 نقطة، ثم الفتح بـ39 نقطة.

ويحتل الطائي المركز السابع برصيد 34 نقطة، يليه ضمك بـ32 نقطة، ثم الاتفاق بـ30 نقطة، بالتساوي مع أبها، ثم الرائد بـ29 نقطة، والفيحاء بـ25 نقطة، ثم الوحدة بـ23 نقطة، بالتساوي مع الخليج، ثم العدالة 21 نقطة، والباطن 15 نقطة.