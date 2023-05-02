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حكام مباريات اليوم في دوري روشن

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٣ مساءً
حكام مباريات اليوم في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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كشفت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم الثلاثاء في الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

حكام المباريات

وسيدير مباراة أبها والعدالة الحكم عبدالله الخربوش حكم ساحة، ويعاونه كل من سعد الشبرمي وعبدالعزيز البريه، بينما أحمد الرميخاني سيكون حكمًا رابعًا، تركي الخضير حكمًا للفيديو، أحمد العتيق مساعدًا لحكم الفيديو.

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أما الحكم ماجد الشمراني فسوف يدير مباراة الرائد والباطن وسيعاونه كل من محمد المطرودي ونواف سفاف، محمد البريدي حكمًا رابعًا، رائد الزهراني حكمًا للفيديو، محمد الحنفوش مساعدًا لحكم الفيديو.

وفي مباراة الطائي والفيحاء، سيدير الحكم عبدالرحمن السلطان اللقاء كحكم ساحة وسيعاونه كل من عمر الجمل وبليغ آل رمضان، عبدالصمد بكري حكمًا رابعًا، شكري الحنفوش حكمًا للفيديو، سعيد المهدي مساعدًا لحكم الفيديو.

أما في لقاء الخليج والاتفاق فسيكون الحكم عبدالله الشهري حكمًا للساحة وسيعاونه كل من عادل شراحيلي ومحمد الوحيمر أما عبدالله الحربي حكمًا رابعًا وممدوح آل شهدان حكمًا للفيديو وحسن آل سلام مساعدًا لحكم الفيديو.

ترتيب دوري روشن

وقبل بدء مباريات اليوم، يتواجد الاتحاد في صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 59 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 56 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 50 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 49 نقطة، الفتح خامسًا برصيد 39 نقطة.

التعاون سادسًا برصيد 37 نقطة، الطائي سابعًا برصيد 31 نقطة، الاتفاق ثامنًا برصيد 30 نقطة، ضمك تاسعًا برصيد 29 نقطة، أبها عاشرًا برصيد 27 نقطة، الرائد في المركز الـ11 برصيد 26 نقطة، الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 25 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 23 نقطة، العدالة في المركز الـ14 برصيد 21 نقطة، الخليج في المركز الـ15 برصيد 20 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 15 نقطة.

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