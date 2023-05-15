حكام مباريات اليوم في دوري روشن

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في افتتاح الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي.

حكام المواجهات

ويدير شكري الحنفوش، مباراة الرائد وضمك في دوري روشن السعودي، ويساعده محمد العبكري وحسام الحبيب، الحكم الرابع سلطان العكيري، عبدالصمد بكري حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده فهد العمري.

ويتولى سلطان الحربي مهمة إدارة مباراة الباطن ضد الفيحاء، ويساعده محمد الشهري ومحمد الحنفوش، محمد الدقاش حكمًا رابعاً، وسيكون فيصل البلوي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عماد عسكر.

ويقود عبدالله الشهري مباراة الخليج ضد التعاون في دوري روشن السعودي، ويساعده بدر الشمراني وعلي العلي، وسيكون تركي هشلان حكمًا رابعًا، وماجد الشمراني حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سامي العرفج.

ومن المقرر أن يدير خالد الطريس مباراة الفتح ضد العدالة، ويساعده إبراهيم الدخيل وسعد الشبرمي، ومحمد أبوشقرة حكمًا رابعًا، فيما سيكون محمد الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده بليغ آل رمضان.

ترتيب دوري روشن

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الصدارة بـ62 نقطة، ثم النصر برصيد 57 نقطة، يليه الشباب بـ53 نقطة، ثم الهلال بـ49 نقطة، ثم التعاون بـ43 نقطة.

وحل الفتح سادسًا بـ39 نقطة، يليه الطائي برصيد 34 نقطة، ثم الاتفاق بـ34 نقطة، ضمك بـ32 نقطة، وبفارق نقطتين عن أبها، ثم الرائد بـ29 نقطة، يليه الفيحاء بـ28 نقطة، الوحدة بـ26 نقطة، يليه الخليج بـ24 نقطة، العدالة 21 نقطة، ويتذيل الباطن الترتيب بـ18 نقطة.