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ضمن منافسات الجولة الـ27

حكام مواجهتي اليوم في دوري روشن

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٥ مساءً
حكام مواجهتي اليوم في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي.

حكام مباراتي اليوم

ويدير أحمد الرميخاني مباراة أبها ضد الاتفاق في دوري روشن، ويساعده محمد المطرودي وحسن آل سلام، والحكم الرابع خالد الأحمري، وعبدالله الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده مؤيد المسجن.

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أبها
لاعبو أبها – المصدر spl

ومن المقرر أن يقود ممدوح آل شهدان مواجهة الشباب ضد الوحدة، ويساعده عمر الجمل وأحمد العتيق، فريح الجلعود حكمًا رابعًا، وسيكون محمد السماعيل حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عبدالرحيم الشمري.

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الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر @alwehdaclub1

ترتيب دوري روشن

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباراتي اليوم، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الصدارة بـ63 نقطة، ثم النصر برصيد 60 نقطة، يليه الشباب بـ53 نقطة، ثم الهلال بـ50 نقطة.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس برصيد 46 نقطة، يليه الفتح في المركز السادس بـ39 نقطة، ثم الطائي برصيد 34 نقطة، يليه الاتفاق بـ33 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الرائد وضمك.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز الـ11 برصيد 30 نقطة، ثم الفيحاء برصيد 29 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الوحدة، ثم الخليج برصيد 24 نقطة، بالتساوي مع العدالة، فيما يتذيل فريق الباطن جدول ترتيب الدوري بـ19 نقطة.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub

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