حكام مواجهتي اليوم في دوري روشن

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي.

حكام مباراتي اليوم

ويدير أحمد الرميخاني مباراة أبها ضد الاتفاق في دوري روشن، ويساعده محمد المطرودي وحسن آل سلام، والحكم الرابع خالد الأحمري، وعبدالله الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده مؤيد المسجن.

ومن المقرر أن يقود ممدوح آل شهدان مواجهة الشباب ضد الوحدة، ويساعده عمر الجمل وأحمد العتيق، فريح الجلعود حكمًا رابعًا، وسيكون محمد السماعيل حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عبدالرحيم الشمري.

ترتيب دوري روشن

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباراتي اليوم، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الصدارة بـ63 نقطة، ثم النصر برصيد 60 نقطة، يليه الشباب بـ53 نقطة، ثم الهلال بـ50 نقطة.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس برصيد 46 نقطة، يليه الفتح في المركز السادس بـ39 نقطة، ثم الطائي برصيد 34 نقطة، يليه الاتفاق بـ33 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الرائد وضمك.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز الـ11 برصيد 30 نقطة، ثم الفيحاء برصيد 29 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الوحدة، ثم الخليج برصيد 24 نقطة، بالتساوي مع العدالة، فيما يتذيل فريق الباطن جدول ترتيب الدوري بـ19 نقطة.