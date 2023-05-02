حل لغز حريق غرفة الكنز في مصر

كشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة في مصر، ملابسات اشتعال أوراق نقدية داخل شركة لرجل أعمال شهير بمنطقة العجوزة واكتشاف غرفة بداخلها ملايين الجنيهات والمعروفة بـ غرفة الكنز.

نشوب حريق

وتلقى قسم العجوزة في محافظة الجيزة بلاغًا من موظفي أمن بشركة لحديد التسليح بشارع دمشق يفيد بنشوب حريق بالشركة، والعثور على مبالغ مالية مشتعلة بداخلها واكتشافهما سرقة مبالغ مالية من داخل غرفة مستغلة كخزينة بأحد الطوابق تحوي أكثر من 25 مليون جنيه، بالإضافة لعملات أجنبية مختلفة.

وتمكنت مباحث العجوزة من التوصل إلى أن فرد أمن بالشركة وراء السرقة، بعد فحص كاميرات المراقبة وتضييق الخناق عليه ومراجعة خطوط السير، لكن ارتكابه خطأً ساذجًا بتغييره موعد عمله والتواجد بالشركة ليلاً بدلاً من صباحًا كان بداية كشف المستور، فيما ضبطته القوى الأمنية وقرر أنه استغل علمه بوجود مبالغ مالية بالخزينة محل البلاغ، وعقد العزم على سرقتها.

تفاصيل السرقة

وكشف المتهم تفاصيل السرقة، موضحًا أنه أحضر معدات واستخدمها للدلوف لغرفة الخزينة، وكسر أدراج المكتب الموجودة والخزينة، واستولى على مبالغ مالية منهما ووضعها داخل حقائب كبيرة الحجم داخل الخزينة، وأسقطها للدور الأرضي مكان العثور عليها مشتعلة.

كما وضع المتهم جزءًا من الأموال بحقيبة صغيرة الحجم سلمها لابنه أثناء مروره عليه، وطالبه بالتوجه بها لشقيقته، ثم سكب كمية من البنزين وأشعل النيران بالشركة محاولة منه لإلهاء المتواجدين ومغافلتهم للخروج بالمبالغ المستولى عليها إلا أنه فوجئ بامتداد النيران حتى الطابق الأرضي وصولاً للحقائب كبيرة الحجم واشتعال جزء منها وأمكن ضبط الحقيبة لدى ابنه بداخلها مبالغ مالية لعملات محلية وأجنبية.