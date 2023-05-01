حل مجلس الأمة الكويتي بمرسوم أميري

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أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الاثنين، بصدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة (البرلمان).
وكانت المحكمة الدستورية حكمت ببطلان الانتخابات التي تمت في سبتمبر الماضي، وأسفرت عن فوز المعارضة بغالبية مقاعد البرلمان.
وكان ولي العهد قد أعلن في كلمة ألقاها نيابة عن الأمير في إبريل، أن مجلس الأمة سيُحَل، وسيتم إجراء انتخابات عامة جديدة في الأشهر المقبلة.
ووفقًا لبيان سابق نشرته الوكالة، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم ورفعه إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح في وقت سابق من الاثنين.