حماة ريشي سوناك تتعرض لموقف محرج مع الأمن البريطاني

كشفت حماة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن أمن الحدود البريطانية كانوا يعتقدون أنها كانت تخدعهم، عندما قالت لهم إنها تقيم في مقر الحكومة البريطانية في لندن 10 داونينج ستريت، خلال زيارتها إلى المملكة المتحدة.

موقف محرج

كشفت حماة ريشي سوناك، ذات الأصول الهندية، أن أمن الحدود كانوا يعتقدون أنها كانت تخدعهم بشأن إقامتها في داونينج ستريت خلال زيارتها إلى المملكة المتحدة، وفقًا لـ “ديلي ميل”.

وقالت سودها مورتي، زوجة الملياردير الهندي ناريانا مورثي: إنها كتبت العنوان على استمارة طلبها منها موظف الحدود، فيما أخبرت، برنامج الدردشة Kapil Sharma في الهند، أن حرس الحدود نظر إليها وقال لها: “هل تمزحين؟”.

زوجة رئيس الوزراء البريطاني

وأشارت سودها مورتي، في تصريح لها في الهند، إلى أن ابنتها أكشاتا، البالغة من العمر 42 عامًا، والتي تزوجت ريشي عام 2009 لم يكن تأثيرها على عاداته في الأكل فقط، وإنما على كل حياته إلى درجة أنها جعلته يصبح رئيسًا للحكومة في بريطانيا.

وقالت سودها التي أصبحت أول مهندس امرأة في شركة تاتا، وهي الأكبر في الهند: إنها كانت شخصيًّا قادرة على تحقيق النجاح وجعل زوجها رجل أعمال، وهو وصف يقلل من قيمة الملياردير ناريانا مورتي، الذي أسس شركة “إنفوسيس” المتخصصة في الذكاء الاصطناعي. وتابعت: “ولكن ابنتي عملت على جعل زوجها رئيس الحكومة البريطانية”.