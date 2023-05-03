حمدالله عينه على الهدف الـ11 ضد التعاون

يسعى مهاجم الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله لمواصلة تألقه أمام التعاون ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وهز شباكه خلال مباراة اليوم.

تألق عبدالرزاق حمدالله

واعتاد عبدالرزاق حمدالله على التألق في مواجهات التعاون ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث لعب 6 مباريات أمامه، ونجح في تسجيل 10 أهداف، وكان آخرها ثنائية في لقاء الدور الأول.

ويأمل عبدالرزاق حمدالله في التسجيل أمام التعاون اليوم، من أجل الانفراد بصدارة قائمة هدافي دوري روشن السعودي، حيث يملك 18 هدفًا حاليًا بالتساوي مع مهاجم الهلال، النيجيري أوديون إيغالو.

التعاون يستضيف الاتحاد

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا على التعاون، عند الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، في الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

وقبل لقاء اليوم، ينفرد العميد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 59 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز السادس بـ37 نقطة.