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أول رد رسمي من متحف الحضارة

حملة تطالب بإلغاء حفلة أصالة في القاهرة

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٢ مساءً
حملة تطالب بإلغاء حفلة أصالة في القاهرة
المواطن - فريق التحرير

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خرجت المطربة السورية، أصالة نصري، عن صمتها لترد بطريقة غير مباشرة، على الحملة التي طالبت بإلغاء حفلها في متحف الحضارات بالقاهرة، كما علقت إدارة المتحف القومي للحضارة على الحفل.

حفل أصالة

وبعد عدة أيام من إطلاق هاشتاغ “إلغاء حفل أصالة” كتبت الفنانة السورية تعليقاً على إحدى التغريدات عبر تويتر، التي رحبت بتواجدها في مصر تحت هاشتاغ (أصالة في مصر)، أمس الثلاثاء، “أنا ازددت بمصر شهرة ومجدًا وما ضفت إلّا مُحبّة جديدة لمصر العظيمة”.

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كما علقت إدارة المتحف القومي للحضارة، مساء أمس الثلاثاء، على مطالبات بإلغاء حفل النجمة السورية في متحف عريق بالعاصمة المصرية، عبر بيان رسمي نشر عبر حسابها في فيسبوك.

متحف الحضارة

ونوهت إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية إلى أن الحفل الخاص بالفنانة أصالة لم يكن سيقام بالمتحف بالأساس وإنما في بحيرة القاهرة الملاصقة للمتحف، والتي لا تخضع لسلطة المتحف بأي شكل من الأشكال”.

ودعت إدارة المتحف إلى عدم الزج باسم المتحف في أي خبر متعلق بحفل الفنانة السورية من قبل المنظمين أو أي شخص آخر أو هيئة أخرى.

حفل استثنائي

وكان إعلان الفنانة السورية إقامة حفل جماهيري استثنائي بالقاهرة، أثار غضب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، مطالبين بإلغائه.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي استياءهم من اختيار أصالة لتقديم حفل في متحف الحضارات العريق من تنظيم شركة تعود لنجلها، مشيرين إلى أنه من الأنسب اختيار نجوم مصريين لإحياء مثل تلك المناسبات كأنغام أو شيرين أو ريهام عبدالحكيم.

كما وصل الأمر إلى إطلاق حملة إلكترونية تدعو لإلغاء حفل الفنانة السورية عبر هاشتاغ “إلغاء حفل أصالة”، معبرين عن رفضهم مشاركة فنانة غير مصرية في حدث مصري.

 

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