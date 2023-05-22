حملة وطن بلا مخدرات تفعيل أدوار الطلاب في التوعية

يأتي تدشين وزارتَي التعليم والإعلام المسابقة الوطنية التوعوية “وطن بلا مخدرات” ضمن الحملة المشتركة بين كافة القطاعات للتوعية بأضرار المخدرات، والحد من انتشار هذه الآفة، بما يعكس أهمية العمل المشترك على توعية الطلبة بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية وآثارها المدمرة على النفس والأسرة والمجتمع.

تفعيل أدوار الطلاب والطالبات

وتهدف المسابقة الوطنية إلى تفعيل أدوار الطلاب والطالبات من خلال إنتاج مواد إعلامية توعوية ضد المخدرات، يكون لها الأثر الإيجابي على أقرانهم، كما تهدف إلى تفعيل أدوار الطلاب والطالبات في التوعية بأضرار المخدرات عبر 4 مسارات وهي: الفيديو واللوحة الفنية والمقال، إضافة إلى القصة القصيرة.

كما تستهدف المسابقة طلاب وطالبات المدارس الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية ومكاتب وإدارات التعليم؛ بما يعزز من قيم المواطنة الصالحة في نفوس الطلاب والطالبات.

وسيكون للفائزين في المسابقة جوائز مالية مقسمة على المسارات، كما ستقوم وزارة الإعلام بالإبراز الإعلامي للمشاركات الفائزة.

وطن بلا مخدرات

وكان وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، دشّن ومعالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري بمقر وزارة التعليم بالرياض اليوم، حملة “وطن بلا مخدرات”، التي تُنفذ بالشراكة بين وزارتي التعليم والإعلام؛ لرفع مستوى الوعي بأخطار المخدرات وتعزيز الجوانب الوقائية والتوعوية والتدريبية لمواجهة هذه الآفة بين أوساط الشباب والشابات.