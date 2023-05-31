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حوت التجسس الروسي يتبع القوارب ويلعب مع ركابها

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٥ صباحاً
حوت التجسس الروسي يتبع القوارب ويلعب مع ركابها
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أصبح الحوت الجاسوس الروسي محل اهتمام الملايين حول العالم، بعدما اكتسب شهرة دولية لحظة اكتشاف أمره في عام 2019.

أشهر حوت بالعالم

وتناولت الصحف الأجنبية الكثير من المعلومات، عن الحوت الملقب بـ Hvaldimir، بعد أن شوهد وهو يرتدي حزامًا مصنوعًا خصيصًا له مع حوامل للكاميرات؛ مما دفع الخبراء إلى الاعتقاد بأن هذا الحيوان ربما يكون قد تم تدريبه من قبل الجيش الروسي.

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وأفادت شبكة سي إن إن الأمريكية، في تقريرها أمس الثلاثاء، بأنه من المعروف أن حوت Hvaldimir يتبع القوارب، ويلعب مع ركاب السفن والقوارب.

رحلة وصوله للسويد

ووصل حوت بيلوغا، الذي يتم وصفه بأنه جاسوس روسي، المياه السويدية، وفقًا لمنظمة “وان وايل” التي تم إنشاؤها لحماية صحة الحيوانات ورفاهيتها.

وقالت منظمة “OneWhale” في بيان لها أمس الاثنين: “شُوهد هفالديمير المعروف عالميًّا باسم بيلوجا الجاسوس الروسي في المياه السويدية، بعد أربع سنوات من السباحة جنوبًا في ساحل النرويج”.

سلامة الحوت بيلوغا

وشُوهد حوت بيلوغا مؤخرًا في العاصمة النرويجية أوسلو؛ مما أثار مخاوف بشأن سلامة الحوت؛ نظرًا لحركة القوارب الكثيفة في المنطقة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت مديرية الثروة السمكية النرويجية: إن حوت هفالديمير “كان يسافر على طول الساحل النرويجي” منذ عام 2019 مع توقفات قليلة على طول طريقه بالبحر.

وأضافت المديرية أن الحوت “يميل إلى البقاء في المزارع حيث يتمكن من صيد الأسماك الصغيرة والتغذية على الأعلاف الفائضة”.

أدلة حول هوية الحوت

وفي عام 2019، قال الخبراء لشبكة CNN: إن هفالديمير حوتًا مدربًا، وتشير الأدلة إلى أن الحوت جاء من روسيا.

من جهته، قال يورغن ري ويغ، عالم الأحياء البحرية في هيئة مصايد الأسماك النرويجية، في تصريحات لشبكة CNN: “إن الحزام الموجود حول الحوت مصنوع خصيصًا له وبه حوامل لكاميرات GoPro على كل جانب منه”.

البحرية الروسية

وأكد عالم الأحياء أن أجزاء من الحزام، الملفوف حول الحوت، مكتوب عليها، صنع في سانت بطرسبرغ، مما يساهم في النظرية القائلة بأن الحوت جاء من مورمانسك بروسيا، وتم تدريبه على يد البحرية الروسية.

وأضاف ويغ: “إن البحرية الروسية كانت معروفة بتدريب حيتان البيلوغا على القيام بعمليات عسكرية، مثل حراسة القواعد البحرية، ومساعدة الغواصين، والعثور على المعدات المفقودة”.

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