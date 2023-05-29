حيلة يفعلها علي القرني للنوم في الفضاء

شارك رائد الفضاء علي القرني، المتابعين عبر موقع تويتر صورة من داخل غرفة نومه في محطة الفضاء الدولية.

حيلة للخلود في النوم

وأوضح القرني، خلال الصورة التي نشرها، كيف يثبت نفسه للنوم في منطقة انعدام الجاذبية.

وعلق على الصورة قائلًا: فرق النوم بالأرض عن الفضاء أنه ما فيه اتجاهات لكن فيه جاذبية صغرى، عشان كذا نثبت أنفسنا بكيس نوم مثل اللي ظاهر أمامكم حتى نتجنب الاصطدام أثناء الطفو.

تجربة قياس حدقة العين

على صعيد آخر، أعلن رائد الفضاء، اليوم الاثنين، عن الانتهاء من تجربة قياس حدقة العين، وذلك خلال رحلته للفضاء.

ونشر القرني، عبر حسابه بموقع “تويتر”، صورتين له خلال إجراء التجربة، قائلًا: “ولله الحمد تم الانتهاء من تجربة قياس حدقة العين، إحدى التجارب المصممة بأيدٍ سعودية”.

تجربة تعليمية

وفي وقت سابق، أجرى رائدا الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني في محطة الفضاء الدولية، تجربة تعليمية عن “الانتقال الحراري” مع طلاب المدارس الثانوية في السعودية، وبشكل تفاعلي عبر الأقمار الاصطناعية.

يأتي ذلك بهدف بناء وتحفيز جيل جديد من القادة والمستكشفين والعلماء السعوديين، وتحقيق طموحات المملكة ومستهدفات رؤية السعودية 2030 فيما يتعلق ببناء الكوادر البشرية وتعزيز ثقافة البحث والتطوير والابتكار.