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على مساحة 6.6 كيلو مترات في قلب العاصمة

حي الملك سلمان يرسخ جهود خادم الحرمين في تطوير الرياض

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٧ مساءً
حي الملك سلمان يرسخ جهود خادم الحرمين في تطوير الرياض
المواطن - فريق التحرير

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يرسخ حي الملك سلمان في العاصمة الرياض، والذي تم الإعلان عن تطويره اليوم، جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال تولّيه إمارة المنطقة لأكثر من 5 عقود، وتقديرًا لجهوده – حفظه الله – في تطوير المنطقة ككل والعاصمة السعودية على وجه الخصوص.

تطوير الرياض

ويأتي هذا المشروع ضمن المشاريع التطويرية والبيئية داخل مدينة الرياض، حيث تأتي هذه المشاريع انطلاقًا من إيمان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بدور اقتصاديات المدن في تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية، والارتقاء بمدينة الرياض ووضعها على خارطة العالم كإحدى أهم العواصم الاقتصادية والسياحية، وامتدادًا لرؤية ومسيرة التنمية في العاصمة، والتي تترجمها أمانة منطقة الرياض في أعمالها، بما سينعكس على تقوية علاقة السكان ببيئتهم وتحسين جودة الحياة في مختلف أحيائها، وذلك تحت مظلة النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة ومدنها وفقًا لرؤية 2030.

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موقع مميز

ويقع حي الملك سلمان في قلب العاصمة الرياض بمساحة 6.6 كيلومترات مجاورًا لحديقة الملك سلمان، ويُعد تطويره رافدًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى أن تكون الرياض ضمن أفضل 10 مدن في العالم، حيث يعمل المشروع على تحقيق عدد من المستهدفات منها؛ رفع معدلات جودة الخدمات الأساسية والأنشطة الترفيهية والترويحية، وتعزيز الاستدامة الشاملة في الحي لرفع معدلات جودة الحياة، وإيجاد بيئة عمرانية تفاعلية تعزز العلاقات الاجتماعية بين السكان.

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حي الملك سلمان

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