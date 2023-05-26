خالد البلطان: الشباب في المركز الثاني بالرعايات بعد الهلال

قال خالد البلطان، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب: إن ناديه يأتي في المركز الثاني في الرعايات والتسويق بعد نادي الهلال.

وتحدث البلطان قائلًا: “الليث يتواجد في المركز الثاني بعد الهلال في الرعايات، نحن والهلال نملك شركات استثمارية تعمل على أعلى مستوى، لكن الرعايات الخاصة التي تأتي للنادي من الخارج وليس الدعم الإستراتيجي الحكومي، يجعل الليث في المركز الثاني”.

وأضاف البلطان: “عملنا عمل فوق طاقتنا وفقدنا الكثير من اللاعبين بسبب الإصابات مثل فهد المولد وسعيد الربيعي ورحيل نواف العابد عن الفريق، ولكن وضع الفريق المالي جيد، لكنا حققنا الكثير من النتائج الإيجابية”.