خالد البلطان: ميزانية الشباب في الموسم المقبل ستكون أفضل

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أوضح خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، أن ميزانية النادي في الموسم المقبل ستكون أفضل من وضعها في الفترة الحالية.
وتحدث البلطان لـ برنامج ملعب SBC قائلًا: “ميزانية النادي في الموسم المقبل ستكون الأفضل في تاريخ النادي بالموسم المقبل، والميزانية حتى وإن كانت مجهزة للإدارة القادمة فالميزانية من أجل النادي من تجهيز ملعب على أعلى مستوى وتكوين فرق مميزة مثل فريق كرة القدم للرجال وفريق كرة القدم النسائي”.
وتابع البلطان: “من واجبنا أن يكون النادي في أفضل أحواله”.
يذكر أن البلطان كان أعلن رحيله عن رئاسة النادي وذلك بعد نهاية فترته الرئاسية الحالية.
#ملعب_SBC | خالد البلطان: الآن أعتقد أن الأرض خصبة والمناخ مناسب للنجاح في الشباب.. وفي الموسم القادم ستكون الميزانية أفضل. #قناة_SBC pic.twitter.com/9bbxnMElaZ
— #ملعب_SBC (@sbcsport) May 25, 2023