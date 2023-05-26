خالد البلطان: ميزانية الشباب في الموسم المقبل ستكون أفضل

أوضح خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، أن ميزانية النادي في الموسم المقبل ستكون أفضل من وضعها في الفترة الحالية.

الشباب

وتحدث البلطان لـ برنامج ملعب SBC قائلًا: “ميزانية النادي في الموسم المقبل ستكون الأفضل في تاريخ النادي بالموسم المقبل، والميزانية حتى وإن كانت مجهزة للإدارة القادمة فالميزانية من أجل النادي من تجهيز ملعب على أعلى مستوى وتكوين فرق مميزة مثل فريق كرة القدم للرجال وفريق كرة القدم النسائي”.

وتابع البلطان: “من واجبنا أن يكون النادي في أفضل أحواله”.

يذكر أن البلطان كان أعلن رحيله عن رئاسة النادي وذلك بعد نهاية فترته الرئاسية الحالية.