خالد البلطان يعلن عدم استمراره في رئاسة الشباب

لحظة وقوع حادث مروع على طريق سريع ونجاة رجل أمن عبارة عربية تزين التاج الماسي للأميرة رجوة الحسين تعليق كعكي على الاقتراب من ضم بنزيما سبب رفض موسيماني لعرض الزمالك رياح البوارح مدتها 40 يومًا وذروتها في يونيو عواصف وسيول وبرد على الباحة وجازان حتى الـ10 مساءً أرقام قياسية لا تُنسى في موسم الاتحاد الاستثنائي واتساب يطلق ميزة جديدة لحماية المستخدمين من الاحتيال الدفاع المدني يستذكر الشهيد القحطاني بانيغا يحتفل مع إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي
أعلن خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، عن عدم استمراره في رئاسة النادي، وذلك بعد نهاية فترته الحالية كرئيس للنادي.
وقال خالد البلطان في تصريحات نقلها برنامج ملعب SBC: “لن أستمر في رئاسة النادي بعد نهاية فترتي، لا يوجد أي شرط يمنعني من الترشح مرة أخرى، لكنني لا أريد الاستمرار”.
وتابع البلطان: “وزارة الرياضة تواصلت معي من أجل الترشح مرة أخرى لكنني اكتفيت بما قدمته في الفترة الماضية وأرى أن رحيلي عن رئاسة النادي سيكون ظاهرة صحية، ومنح الفرصة لشخص آخر يأتي ويُكمل ما بدأناه”.
وأضاف: “الشبابيون سيختارون الأنسب لناديهم ولن أسمح للعابثين بالاقتراب من النادي”.
#ملعب_SBC | خالد البلطان: الشبابيون سيختارون الأنسب لرئاسة ناديهم، ولن يسمحون للعابثين بالاقتراب. #قناة_SBC pic.twitter.com/eMnBW1NDr9
— #ملعب_SBC (@sbcsport) May 25, 2023
#ملعب_SBC | خالد البلطان: لا يوجد شرط يمنعني من ترشيح نفسي لرئاسة الشباب.. والوزارة تواصلت معي من أجل الترشح ولكنني لا أرغب في الاستمرار. #قناة_SBC pic.twitter.com/3fobN144Fa
— #ملعب_SBC (@sbcsport) May 25, 2023