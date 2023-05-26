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بعد نهاية فترته الحالية

خالد البلطان يعلن عدم استمراره في رئاسة الشباب

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٤ صباحاً
خالد البلطان يعلن عدم استمراره في رئاسة الشباب
المواطن - فريق التحرير

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أعلن خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، عن عدم استمراره في رئاسة النادي، وذلك بعد نهاية فترته الحالية كرئيس للنادي.

وقال خالد البلطان في تصريحات نقلها برنامج ملعب SBC: “لن أستمر في رئاسة النادي بعد نهاية فترتي، لا يوجد أي شرط يمنعني من الترشح مرة أخرى، لكنني لا أريد الاستمرار”.

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وتابع البلطان: “وزارة الرياضة تواصلت معي من أجل الترشح مرة أخرى لكنني اكتفيت بما قدمته في الفترة الماضية وأرى أن رحيلي عن رئاسة النادي سيكون ظاهرة صحية، ومنح الفرصة لشخص آخر يأتي ويُكمل ما بدأناه”.

وأضاف: “الشبابيون سيختارون الأنسب لناديهم ولن أسمح للعابثين بالاقتراب من النادي”.

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