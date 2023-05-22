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أكد أنها مهمة تاريخية لخدمة البشرية

خالد بن سلمان عن رحلة الفضاء: المستحيل لم ولن يكون يومًا سعوديًّا

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٣ مساءً
خالد بن سلمان عن رحلة الفضاء: المستحيل لم ولن يكون يومًا سعوديًّا
المواطن - فريق التحرير

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أعرب الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع، عن فخره بالرحلة السعودية إلى الفضاء، مؤكدًا أنها تحمل آفاقًا واعدة لاستكشاف الفضاء، وتشجيع البحوث العلمية، بدعم قيادتها وهمة أبنائها.

مهمة تاريخية

وقال وزير الدفاع في تغريدة عبر موقع تويتر: بدعم قيادتها وهمة أبنائها، السعودية نحو الفضاء في مُهمةٍ تاريخيةٍ لخدمة البشرية، تحمل آفاقًا واعدة لاستكشاف الفضاء، وتشجيع البحوث العلمية.

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وتابع: كل التوفيق لممثلَي الوطن- ريانة وعلي- وبقية زملائهم، فالمُستحيل لم ولن يكون يومًا سعوديًّا.

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نجاح الوصول

ووصل رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني اليوم إلى محطة الفضاء الدولية، بعد أن تم فتح باب مركبة دراجون التي كانت تحملهما ضمن طاقم الفريق المكون من 12 شخصًا، عقب التحامها بالمحطة بنجاح.

ورحب أفراد طاقم محطة الفضاء الدولية برائدي الفضاء “ريانة برناوي” و”علي القرني” لحظة دخولهما المحطة.

يذكر أن برناوي والقرني انطلقا مع زميليهما رائدة الفضاء السابقة في وكالة “ناسا” بيجي ويتسن، ورائد الأعمال الأمريكي جون شوفنر، مساء أمس الأحد على متن الصاروخ “فالكون 9” التابع لشركة “سبيس إكس”، في رحلة تنظمها شركة “أكسيوم سبيس”، نحو محطة الفضاء الدولية، حيث سيبقون لمدة 10 أيام.

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