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خلال لقاءه مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني

خالد بن سلمان يؤكد دعم السعودية للشعب اليمني وجهود التوصل لحل سياسي

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٣ صباحاً
خالد بن سلمان يؤكد دعم السعودية للشعب اليمني وجهود التوصل لحل سياسي
المواطن - فريق التحرير

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استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، الدكتور رشاد محمد العليمي، في مقر إقامته خلال زيارته للمملكة، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع.

ونقل وزير الدفاع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وأعضاء المجلس، وتمنياتهما، للجمهورية اليمنية الشقيقة وشعبها الأمن والاستقرار.

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كما هنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وأعضاء المجلس بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلادهم.

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فيما حمّل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الأمير خالد بن سلمان، تحياته وأعضاء المجلس إلى قيادة المملكة.

تثمين جهود المملكة

كما ثمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وأعضاء المجلس، جهود المملكة ودعمها الاقتصادي والتنموي والإغاثي، وسعيها لرفع المعاناة عن الشعب اليمني في كل المحافظات اليمنية، مشيدين بالدور الكبير الذي تقدمه المملكة لوقف إطلاق النار، وإحياء العملية السياسية، والتوصل إلى حلٍّ سياسي شامل ومستدام في اليمن وفق المرجعيات المتفق عليها وطنيًّا ودوليًّا، وتحت إشراف الأمم المتحدة.

حل سياسي شامل

وأكد وزير الدفاع استمرار دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني في كافة المجالات؛ بما يخدم الشعب اليمني الشقيق، بالإضافة إلى دعم جهود المبعوث الأممي للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن، يحقق السلام والنماء لليمن.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

فيما حضر من الجانب اليمني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، اللواء سلطان علي العرادة، والعميد طارق محمد صالح، والسيد عبدالرحمن أبو زرعة، والدكتور عبدالله العليمي باوزير، والسيد عثمان حسين مجلي، والسيد عيدروس قاسم الزبيدي، والسيد فرج سالمين البحسني، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى محمد الشعيبي.

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