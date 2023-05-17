خالد بن فهد يدعم الأخدود بنصف مليون ريال

أعلن نادي الأخدود، اليوم الأربعاء، عن تقديم الأمير خالد بن فهد العضو الذهبي بنادي النصر، دعمًا ماليًّا قدره نصف مليون ريال، بعد صعود الأخدود لدوري روشن السعودي الموسم المقبل.

دعم خالد بن فهد

وجاء دعم الأمير خالد بن فهد تأكد صعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود إلى دوري روشن السعودي، بعد تعادل جدة والفيصلي أول أمس في الجولة الـ32 من دوري يلو، بينما فاز الأخدود أمس على القيصومة بثلاثية لهدف في الجولة ذاتها.

وضمن الرباعي “الأخدود والأهلي والحزم والرياض” الصعود لدوري روشن الموسم المقبل.

ويتواجد نادي الأخدود حاليًّا في صدارة دوري يلو برصيد 65 نقطة، الأهلي ثانيًا برصيد 65 نقطة، الحزم ثالثًا برصيد 64 نقطة، الرياض رابعًا برصيد 62 نقطة.