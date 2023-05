خبيرٌ بلغة الشفاة يكشف ما قاله تشارلز لزوجته يوم التتويج

تابع حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، الملايين حول العالم، وسط أجواء احتفالية وملكية مبهجة، فيما أثارت كلمات الأسرة الملكية لبعضهما البعض في تلك اللحظات فضول الكثيرين لمعرفة ما كان يقوله الملك تشارلز لزوجته كاميلا في تلك اللحظات التاريخية.

وكشف خبراء بلغة الشفاة ما كان يقوله ملك بريطانيا في تلك اللحظات التاريخية، وكانت من أكثر اللحظات الأكثر إثارة بالحدث الكبير هو لحظة وقوف الملك والملكة في شرفة القصر لتحية الجماهير، ووقتها لاحظ الملك والملكة كم كان من الرائع رؤية هذه الحشود الهائلة، حيث قالت كاميلا لتشارلز: “انظر كم هذا رائع ومميز”.

وكانت لحظات مرور الملك تشارلز وسط الحشود الهائلة بالعربة الملكية من أكثر اللحظات المبهجة في الحفل، حيث التفت الملك إلى كاميلا وقتها وقال: “انظري إلى ذلك”، في إشارة إلى الطقس الممطر. ثم أشار تشارلز إلى الحشود الهائلة وقال: “رائع، رائع” ، وهو يلوح للجماهير المتلهفة على أمل إلقاء نظرة على الملك.

وتوج العاهل وزوجته الملكة كاميلا في وستمنستر أبي أمام نحو 2000 ضيف في حفل فخم وتاريخي.

وخطفت أميرة ويلز كيت ميدلتون الأنظار أيضًا في حفل التتويج بإطلالتها الراقية إلى جانب الأمير ويليام، ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، قالت كيت لويليام: “هل أنت بخير؟ ثم أشارت نحو ثوبه.

ثم ابتسم الأمير ويليام لكيت أثناء دخولهما ، قبل أن تقول: “فقط اهتم بردائك”. وأجاب أمير ويلز قائلاً: “لا تقلقي، لقد اكتشفت ذلك”، ثم ابتسموا لبعضهم البعض ودخلوا الكنيسة، مستعدين للمشاركة في التتويج الأول منذ 70 عامًا.

Thank you @rafredarrows for an extraordinary finale to an extraordinary day! 🫡🇬🇧 pic.twitter.com/EGgjBRx55A

— The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2023