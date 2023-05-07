خبيرٌ بلغة الشفاة يكشف ما قاله تشارلز لزوجته يوم التتويج

تابع حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، الملايين حول العالم، وسط أجواء احتفالية وملكية مبهجة، فيما أثارت كلمات الأسرة الملكية لبعضهما البعض في تلك اللحظات فضول الكثيرين لمعرفة ما كان يقوله الملك تشارلز لزوجته كاميلا في تلك اللحظات التاريخية.

لغة الشفاة

وكشف خبراء بلغة الشفاة ما كان يقوله ملك بريطانيا في تلك اللحظات التاريخية، وكانت من أكثر اللحظات الأكثر إثارة بالحدث الكبير هو لحظة وقوف الملك والملكة في شرفة القصر لتحية الجماهير، ووقتها لاحظ الملك والملكة كم كان من الرائع رؤية هذه الحشود الهائلة، حيث قالت كاميلا لتشارلز: “انظر كم هذا رائع ومميز”.

وكانت لحظات مرور الملك تشارلز وسط الحشود الهائلة بالعربة الملكية من أكثر اللحظات المبهجة في الحفل، حيث التفت الملك إلى كاميلا وقتها وقال: “انظري إلى ذلك”، في إشارة إلى الطقس الممطر. ثم أشار تشارلز إلى الحشود الهائلة وقال: “رائع، رائع” ، وهو يلوح للجماهير المتلهفة على أمل إلقاء نظرة على الملك.

كيت تخطف الأنظار

وتوج العاهل وزوجته الملكة كاميلا في وستمنستر أبي أمام نحو 2000 ضيف في حفل فخم وتاريخي.

وخطفت أميرة ويلز كيت ميدلتون الأنظار أيضًا في حفل التتويج بإطلالتها الراقية إلى جانب الأمير ويليام، ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، قالت كيت لويليام: “هل أنت بخير؟ ثم أشارت نحو ثوبه.

ثم ابتسم الأمير ويليام لكيت أثناء دخولهما ، قبل أن تقول: “فقط اهتم بردائك”. وأجاب أمير ويلز قائلاً: “لا تقلقي، لقد اكتشفت ذلك”، ثم ابتسموا لبعضهم البعض ودخلوا الكنيسة، مستعدين للمشاركة في التتويج الأول منذ 70 عامًا.

Thank you @rafredarrows for an extraordinary finale to an extraordinary day! 🫡🇬🇧 pic.twitter.com/EGgjBRx55A — The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2023

يوم ثان من الاحتفالات

ويحضر الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، اليوم الأحد، حفلاً موسيقيًا يضم مغنيين مثل ليونيل ريتشي وكاتي بيري وأندريا بوتشيلي في قلعة وندسور عقب إقامة حفلات في الشوارع في أنحاء بريطانيا في إطار الاحتفالات بتتويجه.

وتُوج تشارلز الثالث أمس السبت ملكًا في أكبر حدث احتفالي في بريطانيا منذ سبعة عقود في استعراض للأبهة والعظمة سعى للمزج بين 1000 عام من التاريخ مع نظام ملكي مناسب لعصر جديد.

مأدبة غداء

ولم يُشاهد أفراد العائلة المالكة منذ ظهورهم في شرفة قصر بكنغهام عقب مراسم التتويج، لكن كبار الأعضاء سيظهرون اليوم الأحد، حيث سيحضر الأمير إدوارد الأخ الأصغر للملك، وشقيقته الأميرة آن والأميرة بياتريس والأميرة يوجيني، ابنة شقيق تشارلز الآخر الأمير أندرو، أحداث “الغداء الكبير” للانضمام إلى ما يقدر بنحو 50 ألف حفل من الحفلات التي ستقام في الشوارع في جميع أنحاء البلاد.

وسيكون رئيس الوزراء ريشي سوناك من بين الذين يستضيفون مأدبة غداء مع ضيوف تشمل عائلات ومجموعات شبابية أوكرانية.

حفل موسيقي

في وقت لاحق، سينضم تشارلز وزوجته كاميلا وكبار العائلة المالكة الآخرون إلى 20 ألفًا من الجمهور والضيوف المدعوين لحضور الحفل الموسيقي الذي سيقام في وندسور قصر الملك غربي لندن.

ومن أبرز فعاليات الحفل ما أطلق عليه “إنارة الأمة” حين تُنار المعالم والمناطق ذات الجمال الطبيعي في جميع أنحاء البلاد بتسليط الأضواء الكاشفة عليها أو استخدام الليزر.