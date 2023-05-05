خدمات طبية متكاملة على سفن جلالة الملك للقادمين من السودان

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كشف المتحدث الرسمي للقوات البحرية، العقيد الركن علي آل علي، عن الخدمات والرعاية الطبية التي تقدمها المملكة للرعايا الذين يتم إجلاؤهم من السودان إلى ميناء جدة.
فيديو | المتحدث الرسمي للقوات البحرية العقيد الركن علي آل علي: عند وصول الرعايا إلى سفن جلالة الملك تقدم لهم جميع الخدمات اللازمة لهم #الإخبارية pic.twitter.com/YvtbT1CwnJقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 5, 2023
وأوضح آل علي، في مداخلة هاتفية لـ”قناة الإخبارية”، أنه على متن كل سفينة تقوم بإجلاء الرعايا من السودان تتوفر مستشفى مصغر بسفن جلالة الملك يقدم الرعاية الطبية اللازمة.
ولفت إلى أنه في حالة وجود حالات طبية طارئة يتم إخلاء هؤلاء المرضى عن طريق طائرات مروحية لتلقي الرعاية الطبية والصحية اللازمة داخل أراضي المملكة.