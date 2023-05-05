خدمات طبية متكاملة على سفن جلالة الملك للقادمين من السودان

كشف المتحدث الرسمي للقوات البحرية، العقيد الركن علي آل علي، عن الخدمات والرعاية الطبية التي تقدمها المملكة للرعايا الذين يتم إجلاؤهم من السودان إلى ميناء جدة.

وأوضح آل علي، في مداخلة هاتفية لـ”قناة الإخبارية”، أنه على متن كل سفينة تقوم بإجلاء الرعايا من السودان تتوفر مستشفى مصغر بسفن جلالة الملك يقدم الرعاية الطبية اللازمة.

طائرات مروحية

ولفت إلى أنه في حالة وجود حالات طبية طارئة يتم إخلاء هؤلاء المرضى عن طريق طائرات مروحية لتلقي الرعاية الطبية والصحية اللازمة داخل أراضي المملكة.