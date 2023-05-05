Icon

تأجيل رحلة طيران أمريكية لثلاث ساعات بسبب النحل Icon طرق لاكتشاف كاميرات التجسس بالفنادق والمحلات Icon الهلال يسعى للتتويج بثالث بطولاته في الأراضي اليابانية Icon التعامل مع كورونا أصبح مثل بقية الفيروسات التنفسية الأخرى Icon أكوام من المعكرونة قرب جدول مياه في نيوجيرسي Icon الأهلي يهزم بيراميدز ويُتوج بالسوبر المصري Icon استقالة مفاجئة لمديرة الصحة الأمريكية Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon توقعات بموجة حر متوسطة على معظم المناطق غدًا Icon الأهلي يعود إلى دوري الكبار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تتوفر مستشفى بالسفن وطائرات مروحية للحالات الطارئة

خدمات طبية متكاملة على سفن جلالة الملك للقادمين من السودان

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٩ مساءً
خدمات طبية متكاملة على سفن جلالة الملك للقادمين من السودان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف المتحدث الرسمي للقوات البحرية، العقيد الركن علي آل علي، عن الخدمات والرعاية الطبية التي تقدمها المملكة للرعايا الذين يتم إجلاؤهم من السودان إلى ميناء جدة.

وأوضح آل علي، في مداخلة هاتفية لـ”قناة الإخبارية”، أنه على متن كل سفينة تقوم بإجلاء الرعايا من السودان تتوفر مستشفى مصغر بسفن جلالة الملك يقدم الرعاية الطبية اللازمة.

طائرات مروحية

ولفت إلى أنه في حالة وجود حالات طبية طارئة يتم إخلاء هؤلاء المرضى عن طريق طائرات مروحية لتلقي الرعاية الطبية والصحية اللازمة داخل أراضي المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدراسة عن بعد غدًا في مدارس وجامعة الطائف
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد غدًا في مدارس وجامعة...

السعودية اليوم
لحظة وصول سفير موريتانيا في السودان إلى جدة
السعودية اليوم

لحظة وصول سفير موريتانيا في السودان إلى...

السعودية اليوم
وفد إيراني يصل الرياض لبحث إعادة فتح السفارة
السعودية اليوم

وفد إيراني يصل الرياض لبحث إعادة فتح...

السعودية اليوم
لحظة سقوط مروعة لمتزلج من فوق جبال الألب
غرائب

لحظة سقوط مروعة لمتزلج من فوق جبال...

غرائب
وظائف بـ الشركة السعودية للعدد والأدوات “ساكو” 
آخر الاخبار

وظائف بـ الشركة السعودية للعدد والأدوات “ساكو” 

آخر الاخبار
ملعب الجوهرة يستعد لليلة تاريخية بتشريف ولي العهد
آخر الاخبار

ملعب الجوهرة يستعد لليلة تاريخية بتشريف ولي...

آخر الاخبار
وصول السفينة “أمانة” إلى جدة وعلى متنها 1982 شخصاً من 17 جنسية
السعودية اليوم

وصول السفينة “أمانة” إلى جدة وعلى متنها...

السعودية اليوم
أزمة تضرب صناعة هوليوود لأول مرة منذ 15 عامًا
العالم

أزمة تضرب صناعة هوليوود لأول مرة منذ...

العالم