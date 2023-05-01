خروج قطار عن مساره بين روسيا وأوكرانيا بسبب عبوة ناسفة

القبض على شخصين روجا الحشيش في القطيف وصول 41 مواطنًا و171 شخصًا من رعايا الدول من السودان إلى السعودية أسرة آل خفير تحتفل بزواج نواف في جدة 11 مخالفًا حاولوا تهريب القات بـ عسير فسقطوا في قبضة الأمن تركيا: زعيم داعش فجر نفسه بحزام ناسف فصل 42 طالبًا من جامعة أردنية بسبب مشاجرة جماعية حل مجلس الأمة الكويتي بمرسوم أميري 16 بندًا في البيان الختامي لمجموعة الاتصال الوزارية بشأن سوريا مشروع البحر الأحمر يطلق شركة أكون للمغامرات الرياضية ارتفاع عدد رعايا الإجلاء السعودي من السودان إلى 5409 أشخاص
كشفت تقارير إعلامية عن خروج قطار شحن عن مساره في منطقة روسية قرب أوكرانيا، اليوم الاثنين، من دون وقوع إصابات؛ بسبب انفجار عبوة ناسفة.
وتضرّر خطّ توتّر عالٍ لنقل الطاقة اليوم، بسبب عبوة ناسفة في منطقة لينينغراد (شمال شرق)، حسبما أعلن حاكم محلّي.
ويأتي هذان الحادثان غداة قصف أوكراني أسفر عن مقتل أربعة أشخاص في قرية في منطقة بريانسك، وبعد يومين من هجوم بطائرة مسيّرة تسبّب في حريق هائل في مستودع نفط في شبه جزيرة القرم.
وتابع حاكم منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا، ألكسندر بوغوماز، عبر تليجرام، أنّ عبوة ناسفة انفجرت؛ ما أدى إلى خروج قطار شحن عن مساره. لم تقع إصابات.
من جهتها، أعلنت الشركة العامة لسكك الحديد الروسية، في بيان، أن النيران اشتعلت في قاطرة القطار بعد خروجها عن مسارها، مضيفةً أن وحدات إطفاء موجودة في الموقع.
وذكرت الشركة أن النيران اشتعلت في القاطرة وفي صهريجَين، بعد خروجها عن المسار، وسيطر رجال الإطفاء على الحريق في بداية المساء.
ولفتت إلى أنّه إضافة إلى القاطرة، خرجت سبع عربات عن مسارها: أربعة منها كانت تحتوي على محروقات، والبقية على مواد بناء.