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دون وقوع إصابات

خروج قطار عن مساره بين روسيا وأوكرانيا بسبب عبوة ناسفة

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٦ مساءً
خروج قطار عن مساره بين روسيا وأوكرانيا بسبب عبوة ناسفة
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية عن خروج قطار شحن عن مساره في منطقة روسية قرب أوكرانيا، اليوم الاثنين، من دون وقوع إصابات؛ بسبب انفجار عبوة ناسفة.

عبوة ناسفة

وتضرّر خطّ توتّر عالٍ لنقل الطاقة اليوم، بسبب عبوة ناسفة في منطقة لينينغراد (شمال شرق)، حسبما أعلن حاكم محلّي.

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ويأتي هذان الحادثان غداة قصف أوكراني أسفر عن مقتل أربعة أشخاص في قرية في منطقة بريانسك، وبعد يومين من هجوم بطائرة مسيّرة تسبّب في حريق هائل في مستودع نفط في شبه جزيرة القرم.

وتابع حاكم منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا، ألكسندر بوغوماز، عبر تليجرام، أنّ عبوة ناسفة انفجرت؛ ما أدى إلى خروج قطار شحن عن مساره. لم تقع إصابات.

اشتعال النيران

من جهتها، أعلنت الشركة العامة لسكك الحديد الروسية، في بيان، أن النيران اشتعلت في قاطرة القطار بعد خروجها عن مسارها، مضيفةً أن وحدات إطفاء موجودة في الموقع.

وذكرت الشركة أن النيران اشتعلت في القاطرة وفي صهريجَين، بعد خروجها عن المسار، وسيطر رجال الإطفاء على الحريق في بداية المساء.

ولفتت إلى أنّه إضافة إلى القاطرة، خرجت سبع عربات عن مسارها: أربعة منها كانت تحتوي على محروقات، والبقية على مواد بناء.

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