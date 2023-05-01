Icon

الفئران في بريطانيا بحجم الكلاب الصغيرة Icon تزكية المسحل رئيسًا لاتحاد الكرة لفترة ثانية Icon الأسبوع المقبل يسجل أعلى درجات الحرارة جهزوا الملابس الصيفية Icon وفاة 6 أشقاء بحادث مروع على طريق الطائف – الباحة Icon الإصابة تبعد سلمان الفرج عن مران الهلال Icon سرقة 4 آلاف طن من المساعدات الإنسانية في السودان Icon إحباط تهريب 428.8 كجم من الحشيش و128 قرصًا إمفيتامين Icon الجماهير تُرحب بـ ميسي في الرياض والهلاليون يتمنون حسم الصفقة Icon المرور يحذر من التجاوز عبر أكتاف الطريق Icon خروج قطار عن مساره في روسيا بسبب انفجار عبوة ناسفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
لم تقع إصابات من الحادث

خروج قطار عن مساره في روسيا بسبب انفجار عبوة ناسفة

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٦ مساءً
خروج قطار عن مساره في روسيا بسبب انفجار عبوة ناسفة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تسبب انفجار عبوة ناسفة في خروج قطار شحن عن مساره في منطقة روسية قرب أوكرانيا، الإثنين، من دون وقوع إصابات، حسبما أفاد مسؤول محلّي.

وقال حاكم منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا ألكسندر بوغوماز عبر تلغرام، إن عبوة ناسفة انفجرت، ما أدى إلى خروج قطار شحن عن مساره، لكن لم تقع إصابات، مضيفًا أن الحادث وقع على خط سكة حديد بين مدينة بريانسك وبلدة أونيتشا مؤكدًا أن خدمات الإنقاذ موجودة في المكان، لكن حركة المرور معلّقة في هذا الجزء.

من جهتها، أوضحت الشركة العامة لسكك الحديد الروسية في بيان، أنّ النيران اشتعلت في قاطرة القطار بعد خروجها عن مسارها، وأضافت أن وحدات إطفاء موجودة في الموقع.

وأكدت الشركة أنّه إضافة إلى القاطرة، خرجت 7 عربات عن مسارها، ولكنّها لم تذكر إلى الآن وجود متفجّرات، مكتفية بالقول إنّ سبب الحادث تدخّل من أشخاص خارجيين.

أعمال تخريب متكررة

وكانت روسيا قد شهدت أعمال تخريب طالت قواعد عسكرية ومراكز تجنيد تابعة للجيش وحتى سكك حديد، منذ بداية الهجوم على أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

ولكن هذه المرة الأولى التي يتمّ الإبلاغ فيها عن خروج قطار عن مساره منذ ذلك التاريخ.

والإثنين، تضرّر خطّ توتّر عالٍ لنقل الطاقة، بسبب عبوة ناسفة في منطقة لينينغراد (شمال شرق)، حسبما أعلن الحاكم المحلّي، مشيراً إلى أنّه تمّ فتح تحقيق في عمل تخريبي.

خروج قطار عن مساره في روسيا بسبب انفجار عبوة ناسفة

في أوائل أبريل، اتهم رئيس جهاز الأمن الروسي ألكسندر بورتنيكوف، أوكرانيا والغرب بمحاولة تحريض الروس على التخريب والتمرّد المسلح.

خطر الإرهاب قد ازداد

وفي الأسابيع الأخيرة، أشارت السلطات الروسية إلى أن خطر الإرهاب قد ازداد، وبالتالي، تم إلغاء العديد من المناسبات العامة المقررة في أوائل شهر مايو للاحتفال بالأعياد الوطنية الكبرى، بسبب التهديدات التي تعتبر مرتفعة للغاية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الوطنية للإسكان وشركاؤها يساهمون بـ 160 مليون ريال في اكتتاب جود الخيري
السعودية اليوم

الوطنية للإسكان وشركاؤها يساهمون بـ 160 مليون...

السعودية اليوم
وصول 200 شخص على متن سفينة جلالة الملك الرياض قادمين من السودان
السعودية اليوم

وصول 200 شخص على متن سفينة جلالة...

السعودية اليوم
عبدالعزيز بن سعود ينقل تهنئة القيادة لمنسوبي الداخلية بنجاح خطط موسم العمرة
السعودية اليوم

عبدالعزيز بن سعود ينقل تهنئة القيادة لمنسوبي...

السعودية اليوم
رصد هلال العيد يزين سماء السعودية اليوم
السعودية اليوم

رصد هلال العيد يزين سماء السعودية اليوم

السعودية اليوم
وفاة الشيخ عبدالله كامل في أمريكا
السعودية اليوم

وفاة الشيخ عبدالله كامل في أمريكا

السعودية اليوم
سبحات الكهرمان والعقيق والفيروز هدايا محببة بالأعياد
السعودية اليوم

سبحات الكهرمان والعقيق والفيروز هدايا محببة بالأعياد

السعودية اليوم
الحل الأرخص لانهيار بطارية آيفون مع الوقت
تكنولوجيا

الحل الأرخص لانهيار بطارية آيفون مع الوقت

تكنولوجيا
“التعاونية للتأمين” تعلن استقالة البوق وتكليف القصبي
السوق

“التعاونية للتأمين” تعلن استقالة البوق وتكليف القصبي

السوق