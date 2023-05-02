خروج مطار حلب عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي

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أظهرت لقطات متداولة، غارات إسرائيلية استهدفت محيط مطار حلب الدولي وبلدة السفيرة في ريف حلب الجنوبي بسوريا.
وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية، عن سماع أصوات انفجارات في محيط مدينة حلب، وأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط المدينة.
واستهدفت إسرائيل، محيط مطار حلب ومحيط معامل الدفاع بخمسة صواريخ جو أرض، والدفاعات الجوية تتصدى للعدوان الإسرائيلي وتسقط عددًا منها وتجري عملية تقييم الأضرار الناتجة عن هذا العدوان”.
وتداولت تقارير إعلامية، أنباء عن خروج مطار حلب عن الخدمـة بعد تعرضـه لأضرار جسيمة جراء القصف تجاهـه وفي محيطـه، وكذلك قصف عدة أهداف في ريف حلب.