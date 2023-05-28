خروف داخل مركز الاقتراع بتركيا ولقطات توثق الحدث

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لامرأة تركية اصطحبت خروفها معها للإدلاء بصوتها في صناديق الاقتراع خلال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.
وأظهر مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، خروفًا يسير خلف الناخبة كلما ذهبت أو حلت داخل اللجنة الانتخابية.
وأظهرت نتائج غير رسمية فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في انتخابات الرئاسة التركية، اليوم الأحد، بعد تقدمه على مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة.
وحصل أردوغان على نسبة نحو 53% مقابل 47% لكليجدار أوغلو، ليصبح بذلك رئيسًا للبلاد لخمس سنوات أخرى.
ودعي أكثر من 60 مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم فيها لاختيار رئيسهم.