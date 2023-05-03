خسارة أو تعادل الفيصلي ضد نجران تصعد بـ الأهلي لـ دوري روشن

كشف الإعلامي خضير البراق عن شرط وحيد لكي يضمن الأهلي صعوده إلى بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم المقبل، حتى رغم فوزه على نادي هجر مساء اليوم في الجولة الـ30 من دوري يلو.

فوز الأهلي لا يجعله يصعد رسميًّا

وقال البراق عبر حسابه في “تويتر”: “فوز الراقي على هجر لا يجعله يصعد بشكل رسمي إلا في حال تعادل الفيصلي أو خسارته في مباراة نجران مساء بعد غدٍ الجمعة في الجولة الـ 30 من دوري يلو، أيضًا في حال فوز الأخدود على الحزم بعد غدٍ، يصعد الأخدود رسميًّا، عدا ذلك تنتظر الأندية للجولة القادمة.

وكان اللاعب حسن العلي افتتح التسجيل لـ الراقي في الدقيقة الـ45 في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب الكونغولي جيان ماكوسو هدف التعادل لنادي هجر في الدقيقة الـ57، ثم سجل الجزائري رياض بودبوز الهدف الثاني للراقي في الدقيقة الـ98 من عمر المباراة.

وبعد الفوز، أصبح رصيد الراقي 65 نقطة في المركز الأول متصدرًا لدوري يلو، أما رصيد هجر فتجمد عند 36 نقطة في المركز الـ11.