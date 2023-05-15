خسارة إسبانيول ضد برشلونة برباعية

انتهت مباراة إسبانيول ضد برشلونة مساء الأحد، بفوز برشلونة بنتيجة 4/ 2 وحسمه للقب الدوري الإسباني رسميًّا للمرة الـ27 في تاريخه.

إسبانيول ضد برشلونة

وسجل البارشا ثلاثيته في الدقائق الـ11 والـ20 والـ40 عبر النجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي هدفين والإسباني أليكس بالدي هدفًا.

وفي الشوط الثاني، سجل برشلونة هدفًا رابعًا عبر المدافع الفرنسي كوندي من ضربة رأسية في الدقيقة الـ53.

ونجح إسبانيول في تقليص الفارق وإحراز هدفين عبر كل من خافيير بوادو وخوسيلو في الدقيقتين الـ73 والـ90.

وبعد نهاية مباراة إسبانيول ضد برشلونة، أصبح رصيد برشلونة 85 نقطة في المركز الأول ليتوج بطلًا لـ الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 31 نقطة في المركز الـ19 “قبل الأخير”.

وتُختتم مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني اليوم الاثنين، بلقاء بين ريال بيتيس ورايو فاليكانو في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.