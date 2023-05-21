خسارة برشلونة ضد ريال سوسيداد بهدفين

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انتهت مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد مساء السبت، بفوز فريق ريال سوسيداد بثنائية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.
ريال سوسيداد كان أحرز الهدف الأول عبر اللاعب ميكيل ميرينو في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، أضاف ريال سوسيداد الهدف الثاني عبر اللاعب ألكسندر سورلوث في الدقيقة الـ72.
ثم نجح اللاعب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي في تقليص الفارق لـ برشلونة في الدقيقة الـ90.
وبعد الخسارة، تجمد رصيد برشلونة عند 85 نقطة في المركز الأول، بينما أصبح رصيد فريق ريال سوسيداد 65 نقطة في المركز الرابع.
وكان نادي برشلونة حقق لقب الدوري الإسباني موسم 2022/2023 للمرة الـ27 في تاريخه، وذلك بعد الفوز على إسبانيول يوم الأحد الماضي بنتيجة 4-2 في الجولة الـ34.