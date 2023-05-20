خسارة بورنموث ضد مان يونايتد بهدف

انتهت مباراة بورنموث ضد مان يونايتد اليوم، بفوز مانشستر يونايتد بهدف دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

بورنموث ضد مان يونايتد

ونجح البرازيلي كاسيميرو في إحراز الهدف الأول لفريق مانشستر يونايتد، في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

وواصل مانشستر يونايتد تفوقه لينتهي الشوط الأول من المباراة، بتفوق مان يونايتد بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، حاول فريق بورنموث العودة في المباراة ولكن دون جدوى، ليفوز مان يونايتد بهدف دون رد.

وبعد مباراة بورنموث ضد مان يونايتد، أصبح رصيد مانشستر يونايتد 69 نقطة في المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 39 نقطة في المركز الـ14.

ويسعى فريق مانشستر يونايتد لإنهاء الموسم في المركز الثالث أو الرابع في الدوري الإنجليزي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

مباريات اليوم في البريميرليج

وكان توتنهام خسر من برينتفورد بثلاثية لهدف في افتتاح مباريات اليوم في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي، بينما تعادل فولهام ضد كريستال بالاس بنتيجة هدفين لكل فريق، وتعادل ليفربول مع أستون فيلا بهدف لكل فريق، أما وولفرهامبتون فتعادل مع إيفرتون بهدف لكل فريق.

وتُستكمل غدًا مباريات الجولة الـ37، بـ 3 مباريات وهم ” وست هام يونايتد ضد ليدز يونايتد، برايتون ضد ساوثهامبتون، مانشستر سيتي ضد تشيلسي”.

وتُختتم مباريات الجولة الـ37 بعد غد الاثنين بلقاء بين ليستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.