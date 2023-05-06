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في الجولة الـ34 بالدوري الإيطالي

خسارة روما ضد الإنتر بثنائية

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٩ مساءً
خسارة روما ضد الإنتر بثنائية
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة روما ضد الإنتر قبل قليل، بفوز إنتر ميلان بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

روما ضد الإنتر

وكان الإيطالي فريدريكو ديماركو سجل الهدف الأول لصالح نادي إنتر ميلان في الدقيقة الـ33 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من عمر مباراة روما ضد الإنتر، نجح الإنتر في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة الـ74 بعد انفراده بحارس مرمى روما.

وبعد فوز الإنتر، أصبح رصيده 63 نقطة في المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد روما عند 58 نقطة في المركز السابع.

روما ضد الإنتر

مباريات الجولة الـ34

وتُختتم مباريات اليوم في افتتاح الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي بإقامة لقاء وحيد وهو كريمونيزي ضد سبيزيا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

وفي الغد، تُستكمل مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي حيث يلعب أتالانتا ضد يوفنتوس وتورينو ضد مونزا، ونابولي ضد فيورنتينا، وليتشي ضد هيلاس فيرونا”.

بينما تُختتم مباريات الجولة الـ34 بعد غد بإقامة مباريات ” إمبولي ضد ساليرنيتانا و أودينيزي ضد سامبدوريا، ساسولو ضد بولونيا”.

وكان فريق نابولي تُوج بالدوري الإيطالي موسم 2022/2023، أول أمس الخميس وذلك بعد تعادله مع نادي أودينيزي بهدف لكل فريق في الجولة الـ33، حيث سجل فريق أودينيزي، هدف التقدم عبر اللاعب ساندي لوفريتش في الدقيقة الـ13، ثم تعادل النيجيري فيكتور أوسيمين لنادي الجنوب الإيطالي في الدقيقة الـ53.

 

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