خسارة ريال مدريد برباعية تضع بنزيما في أزمة

تسبب إقصاء نادي ريال مدريد الإسباني من بطولة دوري أبطال أوروبا أمس على يد مانشستر سيتي الإنجليزي في إحداث أزمة للاعب الفرنسي كريم بنزيما، وذلك بعد خسارة الريال في إياب نصف نهائي دوري الأبطال برباعية دون رد.

ويعد اللاعب الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية هو المهاجم الوحيد في تشكيلة الريال، بسبب عدم اهتمام إدارة ريال مدريد بضم مهاجم قوي ينافس بنزيما أو لإراحة الأخير.

بديل بنزيما

من المتوقع أن يتحرك الريال لضم مهاجم بجانب اللاعب الفرنسي في صيف 2024، حيث دخل النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي قائمة المرشحين، وفي حال إتمام الصفقة في صيف 2024، ما يعني أن اللاعب الفرنسي سيتحمل عبء قيادة هجوم ريال مدريد بمفرده طوال موسم 2023/ 2024.

وفي سياق آخر، أصبح المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مهددًا بالإقالة والرحيل عن نادي ريال مدريد وذلك بعد توديع دوري الأبطال.

وكان المدرب الإيطالي تحدث بعد خسارة الريال برباعية ضد مان سيتي قائلًا أمس: “لقد لعبوا أفضل منا واستحقوا الفوز. ضغطوا بقوة من البداية ونجح ذلك لأنهم جعلوا من الصعب علينا استخلاص الكرة، وتقدموا بهدفين، منذ ذلك الحين، كان من الصعب العودة للمباراة. حاولنا في الشوط الثاني لكن الأمر لم ينجح.

وأضاف: “كانت ليلة مؤلمة على ريال مدريد، مانشستر سيتي كان الأفضل وعلينا أن نتعلم من أجل الموسم المقبل”.

وارتبط اسم أنشيلوتي بتدريب منتخب البرازيل صيف العام الجاري.