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في الجولة الـ22 بالدوري المصري

خسارة طلائع الجيش ضد الأهلي بثنائية

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٨ مساءً
خسارة طلائع الجيش ضد الأهلي بثنائية
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي مساء اليوم بفوز النادي الأهلي بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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طلائع الجيش ضد الأهلي

وفي الشوط الثاني، نجح الأهلي في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب محمد مجدي أفشة من تصويبة قوية في الدقيقة الثانية مع بداية الشوط الثاني.

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وواصل المارد الأحمر ضغطه ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب عمرو السولية من ركلة جزاء في الدقيقة الـ90.

طلائع الجيش ضد الأهلي

وانتهت المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 2/ 0 ليصبح رصيده 59 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 26 نقطة في المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري المصري.

وسيواجه الأهلي، فريق سيراميكا كليوباترا مساء الاثنين المقبل في الجولة الـ27 من الدوري المصري.

طلائع الجيش ضد الأهلي

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