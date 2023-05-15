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ضمن منافسات الدوري الإنجليزي

خسارة ليستر سيتي ضد ليفربول بثلاثية

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٩ مساءً
خسارة ليستر سيتي ضد ليفربول بثلاثية
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة ليستر سيتي ضد ليفربول ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوز الريدز بثلاثة أهداف دون رد.

ليستر سيتي ضد ليفربول

وبدأت مباراة ليستر ضد ليفربول التي أُقيمت على ملعب “كينج باور” بشكل سريع، وضغط الريدز بقوة، أملًا في هز الشباك مبكرًا، وأهدر العديد من الفرص.

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ونجح كورتيس جونز في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 33 بعد تمريرة مميزة من النجم المصري محمد صلاح، وواصل الريدز السيطرة على وسط الملعب.

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نجم ليفربول كورتيس جونز
جونز – المصدر @LFC

وتمكن كورتيس جونز من تسجيل الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح عند الدقيقة 36، واستمرت المحاولات لهز الشباك مجددًا، ولكن دون جدوى؛ لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر ليستر سيتي ضد ليفربول بثنائية نظيفة.

ليستر سيتي ضد ليفربول
جانب من المباراة – المصدر @LFC

ليفربول يواصل التألق

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الضغط، ونجح محمد صلاح في صناعة الهدف الثالث الذي سجله ألكساندر أرنولد عند الدقيقة 71.

أرنولد
أرنولد – المصدر @LFC

واستمر لاعبو الريدز في محاولاتهم لتسجيل مزيد من الأهداف، وتحسن الأداء الدفاعي لأصحاب الأرض، لتنتهي أحداث المباراة بخسارة ليستر سيتي ضد ليفربول بثلاثية نظيفة.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول رصيده إلى 65 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 30 نقطة في المركز قبل الأخير.

ليفربول
لاعبو ليفربول – المصدر @LFC

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