خسارة ليستر سيتي ضد ليفربول بثلاثية

انتهت، منذ قليل، مباراة ليستر سيتي ضد ليفربول ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوز الريدز بثلاثة أهداف دون رد.

ليستر سيتي ضد ليفربول

وبدأت مباراة ليستر ضد ليفربول التي أُقيمت على ملعب “كينج باور” بشكل سريع، وضغط الريدز بقوة، أملًا في هز الشباك مبكرًا، وأهدر العديد من الفرص.

ونجح كورتيس جونز في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 33 بعد تمريرة مميزة من النجم المصري محمد صلاح، وواصل الريدز السيطرة على وسط الملعب.

وتمكن كورتيس جونز من تسجيل الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح عند الدقيقة 36، واستمرت المحاولات لهز الشباك مجددًا، ولكن دون جدوى؛ لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر ليستر سيتي ضد ليفربول بثنائية نظيفة.

ليفربول يواصل التألق

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الضغط، ونجح محمد صلاح في صناعة الهدف الثالث الذي سجله ألكساندر أرنولد عند الدقيقة 71.

واستمر لاعبو الريدز في محاولاتهم لتسجيل مزيد من الأهداف، وتحسن الأداء الدفاعي لأصحاب الأرض، لتنتهي أحداث المباراة بخسارة ليستر سيتي ضد ليفربول بثلاثية نظيفة.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول رصيده إلى 65 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 30 نقطة في المركز قبل الأخير.