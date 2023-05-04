خسوف شبه ظل للقمر بسماء السعودية غدًا

أعلن مركز الفلك الدولي، اليوم الخميس، وقوع خسوف شبه ظل جزئي للقمر غدًا الجمعة الموافق 5 مايو 2023م.

وأوضح مركز الفلك عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إلى أنه يمكن مشاهدة الخسوف من أستراليا وآسيا وإفريقيا وأجزاء من أوروبا.

ومن المتوقع أن يبدأ الخسوف في الساعة 3:14 مساء بتوقيت غرينتش (6:14 مساء بتوقيت المملكة)، ويصل الذروة في الساعة 5:23 مساء بتوقيت غرينتش (8:23 مساء بتوقيت المملكة).