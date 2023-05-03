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رصد مخالفة له على أحد الطرق

خشي من المخالفة فنزل من سيارته يعتذر لـ ساهر

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٤ مساءً
خشي من المخالفة فنزل من سيارته يعتذر لـ ساهر
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو موقفًا طريفًا تعرض له أحد قائدي المركبات، بعد رصد مخالفة له على أحد الطرق من قبل أجهزة الرصد الآلي ساهر.

موقف طريف

وبين مقطع الفيديو، قائد المركبة وهو يقف أمام ساهر وأخذ يبدي اعتذاره في مشهد مضحك، بينما عمد أحد المتواجدين بالقرب منه على تصويره ووصف ما حدث.

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مقيم باكستاني

ولفت متداولو المقطع إلى أن بطل هذه الواقعة الطريفة هو مقيم باكستاني ونزل من سيارته من أجل تقديم الاعتذار لجهاز ساهر؛ حتى لا يسجل المخالفة عليه.

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