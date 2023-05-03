خشي من المخالفة فنزل من سيارته يعتذر لـ ساهر

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وثق مقطع فيديو موقفًا طريفًا تعرض له أحد قائدي المركبات، بعد رصد مخالفة له على أحد الطرق من قبل أجهزة الرصد الآلي ساهر.
وبين مقطع الفيديو، قائد المركبة وهو يقف أمام ساهر وأخذ يبدي اعتذاره في مشهد مضحك، بينما عمد أحد المتواجدين بالقرب منه على تصويره ووصف ما حدث.
ولفت متداولو المقطع إلى أن بطل هذه الواقعة الطريفة هو مقيم باكستاني ونزل من سيارته من أجل تقديم الاعتذار لجهاز ساهر؛ حتى لا يسجل المخالفة عليه.