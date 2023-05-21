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بسبب قضايا المكاسب الرأسمالية

خصم 12 نقطة يُهدد حلم يوفنتوس

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٩ مساءً
خصم 12 نقطة يُهدد حلم يوفنتوس
المواطن - فريق التحرير

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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، خطر تلقي عقوبة خصم نقاط من رصيده في الدوري الإيطالي الممتاز هذا الموسم، بسبب قضايا المكاسب الرأسمالية.

يوفنتوس مهدد بخصم النقاط

وذكر موقع “توتو ميركاتو ويب”، اليوم الأحد: “يوفنتوس قد يتلقى عقوبة خصم نقاط غدًا الإثنين، ما يهدده بالغياب عن بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل”.

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وأضاف الموقع الإيطالي: “المدعي العام عاقب اليوفي بخصم 15 نقطة قبل أن يتم تجميد العقوبة، لكنه ينتظر أن يخصم 12 أو 13 نقطة من رصيده في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وهو ما قد يتم الكشف عنه غدًا”.

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يوفنتوس
لاعبو اليوفي – المصدر @juventusfcen

وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة “كوريري ديللو سبورت” الأمر ذاته، وشددت على أن جلسة الاستماع التي ستعقد أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية، قد تُقرر تخفيض العقوبة بدلًا من خصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس لتصبح خصم 12 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 69 نقطة، وفي حالة خصم 12 نقطة من رصيده سيتراجع إلى المركز الثامن؛ ويفقد فرصة المشاركة في البطولة الأوروبية.

يوفنتوس
لاعبو اليوفي – المصدر @juventusfcen

اليوفي يُلاقي إمبولي

على الجانب الآخر، يستعد اليوفي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إمبولي، مساء يوم غد الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي الممتاز، ويأمل في مواصلة انتصاراته أملًا في عدم توقيع عقوبة عليه.

يوفنتوس
لاعبو اليوفي – المصدر @juventusfcen

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