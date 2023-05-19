Icon

الهلال يهدد تواجد الشباب في المركز الثالث بعبور ضمك بهدف وحيد Icon شركة أمريكية تزن المسافرين قبل صعودهم للطائرة Icon سقوط مروج مخدرات في الرياض بحوزته أسلحة بيضاء Icon خطأ حسابي فادح للبنتاجون بقيمة 3 مليارات دولار Icon ماريجا يسجل الهدف الأول لـ الهلال ضد ضمك Icon عقوبات أمريكية جديدة ضد أكبر شركات تعدين الذهب الروسية Icon زوار جدة يستمتعون بشاطئ أبحر الجنوبية بعد فتحه للعامة Icon جماهير الهلال تشيد بأداء حبيب الوطيان Icon تراجع أسعار النفط في نهاية تعاملات الجمعة Icon زخات البرد تحول خميس مشيط لكتلة بيضاء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
مبالغة في تقدير قيمة الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا

خطأ حسابي فادح للبنتاجون بقيمة 3 مليارات دولار

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٥ مساءً
خطأ حسابي فادح للبنتاجون بقيمة 3 مليارات دولار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وقعت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، في خطأ حسابي فادح قد يكلفه مليارات؛ بسبب المبالغة في تقدير قيمة الأسلحة الأمريكية المرسلة لأوكرانيا.

خطأ بـ 3 مليارات دولار

وقالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، في تقرير لها: إن “البنتاجون بالغ في تقدير قيمة الأسلحة المرسلة لأوكرانيا بمقدار 3 مليارات دولار”.

قد يهمّك أيضاً
موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 والقنوات الناقلة

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 والقنوات الناقلة

طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا

طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين قولهم: “إن البنتاجون بالغ في تقدير قيمة الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا بمقدار 3 مليارات دولار في خطأ حسابي قد يؤثر على نفاد الأموال الحالية لتسليح الدولة التي مزقتها الحرب”.

قد يهمّك أيضاً
الرحيمي: عضة الضب لا تفك إلا بقطع رأسه

الرحيمي: عضة الضب لا تفك إلا بقطع رأسه

مانشستر سيتي يتفوق على ريال مدريد بهدفين في الشوط الأول

مانشستر سيتي يتفوق على ريال مدريد بهدفين في الشوط الأول

الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا

وأضاف أحد الأشخاص: “أن الخطأ حدث عن طريق استخدام سعر تكلفة استبدال الأسلحة المرسلة من المخزونات الأمريكية بمعدات جديدة، بدلًا من سعر الشراء بالإضافة إلى قيمة الاستهلاك”.

وكان الكونجرس وافق العام الماضي على مساعدة بقيمة 48 مليار دولار لأوكرانيا، بما في ذلك 21.7 مليار دولار للمعدات العسكرية والأموال لاستبدال أسلحة البنتاجون التي تم إرسالها إلى البلاد.

نفاذ الأسلحة

وبحسب التقرير، يعتقد بعض المشرعين أن هذه الأموال، التي خصصتها الولايات المتحدة، منذ بدء الغزو الروسي في فبراير/ شباط 2022، والتي بلغت حوالي 37 مليار دولار كمساعدات حربية لأوكرانيا، مثل أنظمة الصواريخ والمدفعية الثقيلة والدبابات، والتي جاء الكثير منها من المخزونات الأمريكية، ستنفد بنهاية الصيف.

لكن بعض حلفاء أوكرانيا قلقون بشأن ما سيحدث عندما تنفد الأموال الحالية، مع تزايد قلق كبار المسؤولين الأوروبيين بشأن تدفق المساعدات العام المقبل مع دخول الولايات المتحدة حملة رئاسية مثيرة للانقسام.

خطأ فادح

وينقل التقرير عن عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية ميسيسيبي، روجر ويكر، قوله: إن “تغيير وزارة الدفاع لقيمة تكاليف الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا خطأ فادح”.

وأضاف أن “تأثيره سيكون التقليل من الاحتياجات المستقبلية لحلفائنا الأوروبيين. يجب أن تكون أولويتنا انتصار أوكرانيا على بوتين. فتغيير حسابات المساعدات العسكرية من جانب واحد هو محاولة للخداع ويقوض هذا الهدف”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط كمية كبيرة من الكوكايين بأحشاء أسماك إكوادورية
العالم

ضبط كمية كبيرة من الكوكايين بأحشاء أسماك...

العالم
وصول 5 مواطنين و198 من رعايا الدول على متن سفينة جلالة الملك أبها إلى جدة
السعودية اليوم

وصول 5 مواطنين و198 من رعايا الدول...

السعودية اليوم
السديس: القيادة حريصة على تخفيف معاناة السودانيين
السعودية اليوم

السديس: القيادة حريصة على تخفيف معاناة السودانيين

السعودية اليوم
حريق يلتهم ورشة نجارة في الرياض
السعودية اليوم

حريق يلتهم ورشة نجارة في الرياض

السعودية اليوم
أجواء ساحرة في افتتاح فيا رياض
أخبار رئيسية

أجواء ساحرة في افتتاح فيا رياض

أخبار رئيسية
فيصل بن بندر يرعى تخريج أكثر من 4900 طالب وطالبة من جامعة شقراء
السعودية اليوم

فيصل بن بندر يرعى تخريج أكثر من...

السعودية اليوم
الملك سلمان يدعو الرئيس التونسي للمشاركة في القمة العربية
السعودية اليوم

الملك سلمان يدعو الرئيس التونسي للمشاركة في...

السعودية اليوم
حماة ريشي سوناك تتعرض لموقف محرج مع الأمن البريطاني
العالم

حماة ريشي سوناك تتعرض لموقف محرج مع...

العالم