خطأ فادح يكشف مخبأ بوتين النووي السري

كشف موقع إنسايدر الإخباري تفاصيل عن مخبأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السري عقب نشر مخططات مقاول روسي على موقعه الخاص للترويج لأعماله.

ويتضح أن لزعيم الكرملين، مخبأ سريًا يوجد تحت مجمع فاخر يقع فوق منطقة منحدرة مطلة على البحر الأسود، والمكان مخصص لمواجهة احتمال حدوث حرب نووية، حسب موقع بزنس إنسايدر الأمريكي.

مواصفات المخبأ

المجمع تبلغ مساحته 190 ألف قدم مربع، وتبلغ تكلفته مليار دولار، ويقع على منحدر وعر يتمتع بكل رفاهية يمكن أن يرغب فيها بوتين، وكان الخطأ الفادح الذي كشف عن تلك التفاصيل، هو أن مهندسي القصر أهملوا أمرًا بالغ الأهمية إذ فشلوا في إخفاء الخطط التي تبين نفقين متقاربين تحت القصر.

والمخبأ السري لبوتين أسفل مجمعه يتكون من نفقين منفصلين يمكن الوصول إليهما عبر مصعد كهربائي يهبط أكثر من 50 مترًا تحت السطح، وبحسب ما ورد، فإن النفقين مغلفين بالإسمنت السميك ومزودين بما يكفي من الماء العذب والتهوية اللازمة ومقصورات واسعة لخدمة الشخصيات المهمة لأسابيع.

ويؤدي النفق السفلي إلى ممر متحرك يقود إلى الخارج يضم كافة أنواع الأمن والسلامة، كما أن النفقين مجهزان بنظام للحريق وآخر للمياه وثالث لمياه المجاري وكل ذلك بهدف إبقاء الشخص على قيد الحياة أو تمكينه من الهرب.

مخابئ الرؤساء

ويُذكر أن الاستعداد للحرب النووية بمخابئ محصنة أمر لا يخص بوتين فحسب، بل لدى زعماء كل الدول النووية خطط الطوارئ القصوى في حال اندلاع حرب مدمرة بمن فيهم الرئيس الأمريكي، الذي توجد مخابئه النووية تحت البيت الأبيض وفي ولاية فيرجينيا.