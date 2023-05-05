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خطباء الجوامع بالسعودية يحذرون من خطورة المخدرات

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٣ مساءً
خطباء الجوامع بالسعودية يحذرون من خطورة المخدرات
المواطن - واس

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تناول خطباء الجوامع في مختلف مناطق ومحافظات المملكة اليوم, خطر المخدرات ووجوب التوعية بأنواعها ومسمياتها وإيضاح خطورتها على النشء والمجتمع، وذلك في إطار رسالة المنابر الدعوية والإرشادية في أمن وسلامة المجتمع.

آفة المخدرات

وتطرق الخطباء خلال الخطبة لبيان خطر المخدرات وآثارها على الفرد والمجتمع، وحرمة تعاطيها أو التستر على مهربيها ومروجيها ووجوب التعاون مع الجهات الأمنية ودعم جهودها بالإبلاغ عن المروجين والمهربين والمتواطئين وحث الأسر على الانتباه لأبنائهم من آفة المخدرات باختلاف أنواعها ومسمياتها ومنها المادة المخدرة القاتلة “الشبو”.

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حماية المجتمع

وأشاد أصحاب الفضيلة الخطباء بجهود القيادة الرشيدة في الحرب على المخدرات بأنواعها ومروجيها عبر تسخير الإمكانيات والقوى كافة للقضاء على مروجيها قبل تنفيذ جرائهم ضد المجتمع، كما أشادوا بدور رجال الجمارك ورجال مكافحة المخدرات ورجال الأمن والمواطنين الذين يعملون على حمايه المجتمع من آفة المخدرات والمسكرات بجميع أنواعها عبر جهود استثنائية في القبض على مروجيها.

أهمية التعاون

وأجمع الخطباء على التـأكيد على وجوب التعاون مع رجال الأمن والحملات الأمينة التي تسهم في حماية المجتمع من هذه الأفه ومروجيها الذين ضعفت نفوسهم في كسب المال المحرم ولو على حساب صحة وسلامة الإنسان، داعين الجميع للتبليغ عن أي خطر يهدد أمن وسلامة المجتمع وأنه من الأمر بالمعروف والتعاون على البر والتقوى.

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