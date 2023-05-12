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أوضحوا أنّ من مكارم الأخلاقِ ومحاسنِها إغاثةَ الملهوف

خطباء الجوامع في السعودية يوصون بالمساهمة في إغاثة الشعب السوداني

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٤ مساءً
خطباء الجوامع في السعودية يوصون بالمساهمة في إغاثة الشعب السوداني
المواطن - واس

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أوصى خطباء الجوامع في عموم مناطق المملكة المصلين اليوم، بالمساهمة في الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني الشقيق التي وجَّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ عبر منصة “ساهم” .

الأخوة الإنسانية

وأكد الخطباء أن المساهمة في الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني تجسد معاني الأخوة الإسلامية التي حثت عليها الشريعة مستشهدين بالآيات والأحاديث النبوية في فضل الصدقة وتأصيل واجب المسلم تجاه أخيه .

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وتوحدت موضوعات خطب الجمعة للحث على تقديم المساعدات للأشقاء بالسودان في إطار جهود منابر الجمعة في مواكبة الحملات الإغاثية التي توجه بها القيادة الرشيدة .

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تقديم التبرعات

وقد حث الخطباء المصلين خلال خطبهم على المبادرة بتقديم التبرعات عبر منصة ساهم وبيان الفضل الكبير الذي يناله المتصدِّق في الدنيا والآخرة، مستدلين بالآيات والأحاديث النبوية الشريفة التي تبين فضل الصدقة ، كما بينوا للمصلين أهمية الدعاء لأشقائهم بزوال هذه الأزمة، وأن يعود لهم الأمن والأمان والاستقرار .

وأوضحوا أنّ من مكارم الأخلاقِ ومحاسنِها إغاثةَ الملهوف، وإِكسابَ المعدوم، والعَونَ على النوائب، والوقوفَ مع الإخوةِ عندَ الشدائد، لافتين الانتباه إلى أن ذلك من أخلاقُ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والتي ربّى أصحابَه عليها، وإلى ذلك دعا أُمَّتَه، مشيرين إلى أن توجيه القيادة الرشيدة إلى التخفيفِ عن شعبِ السودان، جَرّاءَ الظروفِ التي يمرون بها، بالتبرع لهم عبرَ مَنَصّةِ (ساهم) استمرار لنهج هذه المملكة التي دأبت على مد يد العون والمساعدة للمنكوبين في كل دول العالم.

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