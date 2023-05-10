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التبرعات عبر منصة ساهم للتخفيف من آثار الأزمة

خطبة الجمعة القادمة عن المساهمة في حملة إغاثة الشعب السوداني

الأربعاء ١٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٥ صباحاً
خطبة الجمعة القادمة عن المساهمة في حملة إغاثة الشعب السوداني
المواطن - فريق التحرير

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وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطباء الجوامع بعموم مناطق السعودية بتخصيص خطبة الجمعة القادمة، لحث المصلين على المساهمة في الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني.

دعم الشعب السوداني

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر موقع تويتر: فإشارةً إلى ما يمر به الشعب السوداني الشقيق في هذه الأيام من أوضاع إنسانية مؤلمة، وما وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، من قيام المملكة بالمساهمة في تخفيف آثار هذه الأوضاع والوقوف إلى جانب الشعب السوداني الشقيق بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة تشمل المساعدات الطبية والإغاثية، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة ساهم للتخفيف من آثار الأزمة الصعبة التي تشهدها جمهورية السودان.

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تقديم التبرعات

وأضاف: فقد وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبداللطيف آل الشيخ خطباء الجوامع بتخصيص موضوع خطبة الجمعة القادمة 22/ 10/ 1444هـ لدعوة المصلين للمساهمة في هذه الحملة المباركة وتقديم التبرعات لها عبر منصة ساهم، وبيان الفضل الكبير الذي يناله المتصدق في الدنيا والآخرة، والدعاء للشعب السوداني الشقيق بأن تزول عنهم هذه الأزمة، ويعود لهم الأمن والاستقرار، وبيان أن هذا التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، يأتي امتدادًا لمواقف المملكة العربية السعودية في إغاثة المنكوبين.

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