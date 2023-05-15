خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة للأسر والعمالة عبر أبشر

كشفت المديرية العامة للجوازات، خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة لأفراد الأسرة غير السعوديين، والعمالة المنزلية، كذلك المنشآت، عبر منصة أبشر.

وبحسب ما ذكرت الجوازات السعودية عبر موقع تويتر، جاءت طريقة الوصول إلى الخدمة عبر منصة أبشر لكل من الأسر غير السعودية والعمالة المنزلية على النحو التالي:

الخطوات والشروط

الخدمات الإلكترونية.

خدمات أفراد الأسرة.

تصريح الدخول لمكة المكرمة.

إنشاء طلب التصريح.

وكشفت الجوازات أن شروط الخدمة هي:

أن تكون إقامة المستفيد سارية.

وجود المستفيد داخل المملكة.

ألا يكون المستفيد مسجلًا بالنظام- متغيب عن العمل-.

ونوهت الجوازات إلى أنه بعد تقديم الطلب ستتم المعالجة، وإشعار مقدم الطلب عبر حسابه في منصة أبشر، مشيرة إلى أن الخدمة متاحة خلال موسم الحج فقط.

تصاريح للمنشآت

من جانب آخر، أوضحت الجوازات خطوات وشروط إصدار تصريح للمنشآت، وذلك عبر بوابة مقيم، حيث جاءت على النحو التالي:

طلبات التصاريح.

إضافة التصاريح.

إضافة البيانات.

اختيار المراد التصريح له.

إضافة المرفقات المطلوبة.

تقديم الطلب

تصاريح الحج

بدأت المديرية العامة للجوازات باستقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة إلكترونيًّا للمقيمين من العمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير السعوديين، والعاملين من المقيمين في المنشآت التي مقرّها العاصمة المقدسة، وحاملي تأشيرة العمل الموسمي والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام أجير، خلال فترة موسم حج 1444هـ.

وتأتي هذه الخدمة تسهيلًا للمستفيدين واختصارًا للوقت وتوفيرًا للجهد، حيث تتيح منصة أبشر أفراد تصاريح العمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير السعوديين، وعبر خدمة تصاريح دخول العاصمة المقدسة في بوابة مقيم الإلكترونية لجميع المنشآت.