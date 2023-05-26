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خطوات سداد غرامة التأخير على بطاقة الهوية

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٩ مساءً
خطوات سداد غرامة التأخير على بطاقة الهوية
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خطوات سداد غرامة التأخير على بطاقة الهوية، ردًّا على استفسارات أحد المتابعين.

وأشار حساب العناية بالعملاء بموقع “تويتر”، إلى أنه يمكن التسديد عن طريق حسابك البنكي باختيار خدمات أخرى ثم خدمات حكومية (الأحوال المدنية) بعد ذلك اختيار الخدمة إصدار بطاقة الهوية الوطنية واختيار تجديد بطاقة الهوية الوطنية وإدخال رقم الهوية ورقم النسخة مسبوقة بـ0.

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تجديد بطاقة الهوية الوطنية

وفي وقت سابق، أوضحت الأحوال المدنية أن تجديد بطاقة الهوية الوطنية، يمكن أن يتم عن طريق حساب المستفيد في أبشر أو بالإمكان حجز موعد ومراجعة المكتب.

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خطوات تجديد البطاقة إلكترونيًّا

وحسب ما ذكرته الأحوال المدنية حول خطوات تجديد البطاقة إلكترونيًّا والتي تتمثل في الآتي:

الدخول إلى منصة أبشر والضغط على خيار خدمات من تبويب خدماتي.

اختيار الأحوال المدنية ومن ثم اختيار تجديد الهوية.

قراءة الحالات الصحيحة للصورة ورفع الصورة الشخصية.

اختيار العنوان الوطني لاستلام الهوية عليه ودفع رسوم التوصيل.

 

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