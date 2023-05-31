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شرط أن تكون مسجلة في السعودية

خطوات شراء سيارة مستعملة بعد الضريبة الجديدة

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٠ صباحاً
خطوات شراء سيارة مستعملة بعد الضريبة الجديدة
المواطن - فريق التحرير

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كشف محمد فهد، متخصص في مجال السيارات، خطوات شراء سيارة مستعملة بعد تطبيق قرار ضريبة السيارات المستعملة.

شروط الضريبة

وأوضح فهد، خلال لقائه مع برنامج يا هلا، أنه من ضمن شروط تطبيق قرار تلك الضريبة، أن تكون السيارة مسجلة في السعودية، وصالحة للاستعمال، وأيضًا أن تكون السيارة مستخدمة استخدامًا شخصيًّا واستخدامًا تجاريًّا.

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وأضاف: إذا أراد أي شخص شراء سيارة يذهب إلى أي وكالة أو شركة لديها سيارات مستعملة، ويستعلم من المسؤولين إذا كانت السيارة يُطبق عليها هامش الربح الجديد أم لا.

ولفت إلى أنه بمجرد ما يتم تطبيق القرار، سيكون هناك منافسة بين التجار؛ لأن كلًّا منهم يريد أن يبيع بالزيادة.

سعر السيارة

وبشأن معرفة سعر السيارة، قال: إن ذلك يتم عن طريق هيئة الزكاة للضريبة والدخل، لأنه بعد تطبيق القرار ما في شيء راح يسير بدون السجلات.

في السياق ذاته، أوضح أن السيارات الجديدة لا يُطبق عليها القرار، والتعامل بين الأفراد سيظل كما هو، وتطبيق القرار يكون فقط عند التعامل من فرد إلى شخص مُسجل بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

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