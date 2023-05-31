خطوات شراء سيارة مستعملة بعد الضريبة الجديدة

رئيس الوزراء البريطاني يحظى بشعبية أكبر من حزبه سدايا تجهز مطار إسطنبول بالتقنيات المتقدمة لتسهيل إجراءات سفر الحجاج بكتيريا طاعون عمرها 4000 عام ببريطانيا نوبة ضحك تنتاب مذيعة العربية على الهواء سوق النفط يشهد أسوأ أيامه بسبب توترات سقف الديون الأمريكية اكتشاف عطر عمره أكثر من 2000 عام كميات الأمطار في السعودية تفوق أوروبا وكندا وروسيا كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًّا واليابان تتأهب شركة طيران تقرر وزن المسافرين قبل صعود الطائرة حظر تجول ليلي في بورتسودان
كشف محمد فهد، متخصص في مجال السيارات، خطوات شراء سيارة مستعملة بعد تطبيق قرار ضريبة السيارات المستعملة.
وأوضح فهد، خلال لقائه مع برنامج يا هلا، أنه من ضمن شروط تطبيق قرار تلك الضريبة، أن تكون السيارة مسجلة في السعودية، وصالحة للاستعمال، وأيضًا أن تكون السيارة مستخدمة استخدامًا شخصيًّا واستخدامًا تجاريًّا.
وأضاف: إذا أراد أي شخص شراء سيارة يذهب إلى أي وكالة أو شركة لديها سيارات مستعملة، ويستعلم من المسؤولين إذا كانت السيارة يُطبق عليها هامش الربح الجديد أم لا.
ولفت إلى أنه بمجرد ما يتم تطبيق القرار، سيكون هناك منافسة بين التجار؛ لأن كلًّا منهم يريد أن يبيع بالزيادة.
وبشأن معرفة سعر السيارة، قال: إن ذلك يتم عن طريق هيئة الزكاة للضريبة والدخل، لأنه بعد تطبيق القرار ما في شيء راح يسير بدون السجلات.
في السياق ذاته، أوضح أن السيارات الجديدة لا يُطبق عليها القرار، والتعامل بين الأفراد سيظل كما هو، وتطبيق القرار يكون فقط عند التعامل من فرد إلى شخص مُسجل بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
متخصص في مجال السيارات يشرح خطوات شراء سيارة مستعملة بعد تطبيق قرار "ضريبة السيارات المستعملة" @car_trick#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/7N03D6qqBF
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 30, 2023