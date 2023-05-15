خطوة ستخفض أسعار الوحدات السكنية 40%

أوضح الخبير في قطاع البناء والتشييد م. سعيد كدسة، أن تقنيات البناء الحديث ستخفض أسعار الوحدات السكنية من 30 إلى 40%.

صديقة للبيئة

وقال كدسة خلال لقاء له في برنامج الراصد: إن تقنيات البناء الحديث ستقلل التكلفة والوقت والجهد وتزيد الجودة، مشيرًا إلى أن تقنيات البناء الحديث صديقة للبيئة وتوفر الطاقة ولا يوجد لها أصوات.

انخفاض الأسعار

وأضاف: أن الأسعار ستنخفض من 30% إلى 40% إذا تم اعتماد التقنيات الحديثة، ضاربًا مثالًا بأن المبنى إذا كان يكلف مليون ريال سوف يوفر 350 ألفًا إذا تم استخدام تقنيات البناء الحديث.