خطيب المسجد الحرام: ساهموا في الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني

حث خطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ياسر الدوسري على المبادرة بالمساهمة في الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني، مشيدًا بالموقف السعودي الإنساني السباق لإغاثة الشعب السوداني.

وقال الدوسري خلال خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام، ساهموا وبادروا في المساهمة بهذه الحملة المباركة، وجزى الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، خير الجزاء.

فيديو | خطيب المسجد الحرام ياسر الدوسري: نسأل الله التوفيق لقيادتنا ورجال أمننا في مكافحة المخدرات بأنواعها والتصدي لمروجيها#الإخبارية pic.twitter.com/iSFWLXhvJT — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 12, 2023

الحرب على المخدرات

من جانب آخر، دعا الدوسري بالتوفيق للقيادة ورجال الأمن في مكافحة المخدرات بأنواعها والتصدي لمروجيها، حيث قال: اللهم اكفنا شر المسكرات والمخدرات، ووفق قيادتنا ورجال أمننا في مكافحاتها، والتصدي لمهربيها ومروجيها، وانصر جنودنا وكن لهم عونًا ونصيرًا، اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وأمنها، ورخاءها واستقرارها، وقياداتها وعلماءها وشبابها وفتياتها، وشعبها، وخيراتها، وثرواتها.

فيديو | خطيب المسجد الحرام ياسر الدوسري: إقامة صلاة الجماعة ترسيخٌ لمفهوم اجتماع الكلمة وائتلاف صفوف المسلمين كالجسد الواحد#الإخبارية pic.twitter.com/bvpAJjzMsH — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 12, 2023

صلاة الجماعة

على صعيد متصل، شدد خطيب المسجد الحرام، على أن إقامة صلاة الجماعة ترسيخٌ لمفهوم اجتماع الكلمة وائتلاف صفوف المسلمين كالجسد الواحد، حيث قال: اعلموا أن المقصود بالصلاة هو تعظيم المعبود، فهي تعظيم لله، وتعظيمه لا يكون إلا بحضور القلب في الطاعة، فتنتفي بذلك الوساوس والأفكار الرديئة، وهذا روح الصلاة ولبها، فإذا حصل للقلب روح الأنس، زالت عنه تلك التكاليف والمشاق، فصارت الصلاة قرة عين له، وقوة ولذة وسعادة.

فيديو | خطيب المسجد الحرام ياسر الدوسري: الصلاة عمود الدين وطمأنينة المؤمنين#الإخبارية pic.twitter.com/LzoMuylvOo — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 12, 2023

وأكد الدوسري، أن الصلاة عمود الدين وطمأنينة المؤمنين، مضيفًا: الصلاة سلوة المخبتين، وخلوة المتقين، وطمأنينة المؤمنين، وقرة عيون المحبين، ولذة أرواح الموحدين، ولذة نفوس الخاشعين، ومحك أحوال الصادقين، وميزان أعمال العاملين، وهي رحمة الله المهداة إلى عباده المؤمنين.