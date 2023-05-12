خطيب المسجد النبوي يحذر من النميمة: تفرّق بين الأحباب والأزواج

حث خطيب المسجد النبوي صلاح البدير، لدعم الأشقاء في السودان، والمساهمة بالمشاركة في الحملة الوطنية لإغاثة الشعب السوداني، داعيًا الله أن يحفظ القيادة والمملكة من الحاقدين ومكر الماكرين.

إغاثة الشعب السوداني

وقال البدير، أيها المسلمون نظرًا لما تشهده السودان الحبيبة على قلوبنا من أحداث مؤلمة، نتج عنها نقص في الأغذية والأدوية، وتدهور في الأوضاع الإنسانية، فإننا نحث المسلمين على المشاركة في الحملة الشعبية السعودية، لإغاثة الشعب السوداني الشقيق التي ينظمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومد يد العون والمساعدة لأهلنا في السودان.

فيديو | خطيب المسجد النبوي صلاح البدير: احذروا النميمة فهي تفرِّق بين الأحباب والأزواج#الإخبارية pic.twitter.com/gy7YZds4fK — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 12, 2023

خطر النميمة

من جانب آخر، حذر خطيب المسجد النبوي، من النميمة، مشيرًا إلى أنها تفرِّق بين الأحباب والأزواج، حيث قال: كم من صفين تباعدا، وكم من متواصلين تقاطعا، وكم من محبين افترقا، كم من زوجين تطلقا، بسبب وشاية ساعٍ أو مقالة نمام، فأفٍّ لأهل النمائم ثم أف، مؤكدًا أنه لا يمتهنها إلا حقير مهين.

فيديو | خطيب المسجد النبوي صلاح البدير: النميمة نار محرقة وبذرة للعداوة ومن كبائر الذنوب#الإخبارية pic.twitter.com/AGZFu4V8A2 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 12, 2023

وأضاف البدير: إن النميمة نار محرقة وبذرة للعداوة ومن كبائر الذنوب، لا ينقلها إلا من رقت ديانته، وذهبت أمانته، وظهرت خيانته، وفاعلها من شرار الخلق، بما فيها من إفساد القلوب، وتشويش العقول، وإثارة الشحناء والبغضاء والخصومات، ومن يطع الواشين لا يترك له صديقًا، وإن كان الحبيب المقرب، مؤكدًا ان النميمة بذرة العداوة وجسر الشر، ولسان افتراء، وسلاح الأشقياء، ومأوى الخبثاء.

فيديو | خطيب المسجد النبوي صلاح البدير: اللهم احفظ بلاد الحرمين من كيد الكائدين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين#الإخبارية pic.twitter.com/0IZaIeAfuY — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 12, 2023

حفظ البلاد وأمنها

ودعا خطيب المسجد النبوي، لحفظ البلاد من الكائدين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين، حيث قال: اللهم احفظ بلادنا المملكة العربية السعودية، من كيد الكائدين، ومكر الماكرين، وحقد الحاقدين، وحسد الحاسدين، اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا، أدم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، ووفقه وولي عهده لما فيه عز الإسلام، وصلاح المسلمين يا رب العالمين، اللهم احفظ جنودنا، واحمِ حدودنا، اللهم اشف مرضانا، وعافِ مبتلانا، وارحم موتانا، وانصرنا على من عادنا يا رب العالمين.