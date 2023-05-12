Icon

فنانون ينعون عبدالكريم عبدالقادر: فقدنا رمزًا من رموز الأغنية الخليجية Icon ولي العهد يُتوج الهلال بلقب كأس الملك Icon وظائف شاغرة في شركة إريكسون Icon الهلال بطلًا لـ كأس الملك Icon وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية Icon وظائف شاغرة لدى شركة أرامكس Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع Icon ترميم ملاعب وواجهات مدارس للطفولة بالرياض Icon الصوت الجريح عبدالكريم عبدالقادر في ذمة الله Icon لحظة العثور على طفل تاه بغابة ليومين بميشيغان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
طالب بدعم السودانيين والمساهمة في الحملة الوطنية لإغاثتهم

خطيب المسجد النبوي يحذر من النميمة: تفرّق بين الأحباب والأزواج

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٤ مساءً
خطيب المسجد النبوي يحذر من النميمة: تفرّق بين الأحباب والأزواج
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حث خطيب المسجد النبوي صلاح البدير، لدعم الأشقاء في السودان، والمساهمة بالمشاركة في الحملة الوطنية لإغاثة الشعب السوداني، داعيًا الله أن يحفظ القيادة والمملكة من الحاقدين ومكر الماكرين.

إغاثة الشعب السوداني

وقال البدير، أيها المسلمون نظرًا لما تشهده السودان الحبيبة على قلوبنا من أحداث مؤلمة، نتج عنها نقص في الأغذية والأدوية، وتدهور في الأوضاع الإنسانية، فإننا نحث المسلمين على المشاركة في الحملة الشعبية السعودية، لإغاثة الشعب السوداني الشقيق التي ينظمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومد يد العون والمساعدة لأهلنا في السودان.

خطر النميمة

من جانب آخر، حذر خطيب المسجد النبوي، من النميمة، مشيرًا إلى أنها تفرِّق بين الأحباب والأزواج، حيث قال: كم من صفين تباعدا، وكم من متواصلين تقاطعا، وكم من محبين افترقا، كم من زوجين تطلقا، بسبب وشاية ساعٍ أو مقالة نمام، فأفٍّ لأهل النمائم ثم أف، مؤكدًا أنه لا يمتهنها إلا حقير مهين.

وأضاف البدير: إن النميمة نار محرقة وبذرة للعداوة ومن كبائر الذنوب، لا ينقلها إلا من رقت ديانته، وذهبت أمانته، وظهرت خيانته، وفاعلها من شرار الخلق، بما فيها من إفساد القلوب، وتشويش العقول، وإثارة الشحناء والبغضاء والخصومات، ومن يطع الواشين لا يترك له صديقًا، وإن كان الحبيب المقرب، مؤكدًا ان النميمة بذرة العداوة وجسر الشر، ولسان افتراء، وسلاح الأشقياء، ومأوى الخبثاء.

حفظ البلاد وأمنها

ودعا خطيب المسجد النبوي، لحفظ البلاد من الكائدين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين، حيث قال: اللهم احفظ بلادنا المملكة العربية السعودية، من كيد الكائدين، ومكر الماكرين، وحقد الحاقدين، وحسد الحاسدين، اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا، أدم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، ووفقه وولي عهده لما فيه عز الإسلام، وصلاح المسلمين يا رب العالمين، اللهم احفظ جنودنا، واحمِ حدودنا، اللهم اشف مرضانا، وعافِ مبتلانا، وارحم موتانا، وانصرنا على من عادنا يا رب العالمين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدرب الأهلي المصري: مواجهة الرجاء صعبة
الرياضة

مدرب الأهلي المصري: مواجهة الرجاء صعبة

الرياضة
انتعاش مبيعات العطور في السعودية مع حلول عيد الفطر
السعودية اليوم

انتعاش مبيعات العطور في السعودية مع حلول...

السعودية اليوم
السديس: أكثر من نصف مليون زائر للمعارض الرمضانية بالمسجد الحرام
السعودية اليوم

السديس: أكثر من نصف مليون زائر للمعارض...

السعودية اليوم
طرح تذاكر ليلة روائع الموجي
السعودية اليوم

طرح تذاكر ليلة روائع الموجي

السعودية اليوم
54 قناة تنقل نهائي كأس الملك
الرياضة

54 قناة تنقل نهائي كأس الملك

الرياضة
السعودية تسجل أكثر عمليات إجلاء ناجحة عالميًّا
السعودية اليوم

السعودية تسجل أكثر عمليات إجلاء ناجحة عالميًّا

السعودية اليوم
السعودية ترفع صادراتها من التمور إلى 1.280 مليار ريال
السعودية اليوم

السعودية ترفع صادراتها من التمور إلى 1.280...

السعودية اليوم
أردوغان: تركيا كانت حزينة خلال شهر رمضان
العالم

أردوغان: تركيا كانت حزينة خلال شهر رمضان

العالم